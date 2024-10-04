الامارات | ولي عهد أبوظبي يبدأ الأحد زيارة رسمية إلى مملكة النرويج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الأحد، زيارة رسمية إلى مملكة النرويج الصديقة.



ويلتقي سموّه، خلال الزيارة، الأمير هاكون ماغنوس، ولي عهد مملكة النرويج، ومعالي يوناس غار ستوره، رئيس الوزراء النرويجي.



تهدف الزيارة إلى بحث سُبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة النرويج في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.