الامارات | سيف بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة يونس الخوري

وأعرب سموه لدى زيارته بيت العزاء بمجلس البطين في أبوظبي عن خالص تعازيه لذوي وأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

محمد يوسف

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