الامارات | سيف بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة يونس الخوري

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شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة يونس الخوري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء بوفاة يونس محمد رسول الخوري.
وأعرب سموه لدى زيارته بيت العزاء بمجلس البطين في أبوظبي عن خالص تعازيه لذوي وأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
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