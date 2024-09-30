الامارات | رئيس الدولة يأمر بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى الشعب اللبناني بقيمة 100 مليون دولار

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يأمر بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى الشعب اللبناني بقيمة 100 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشعب اللبناني الشقيق.
وتأتي مبادرة سموه في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في لبنان ومساعدتهم على مواجهة التحديات الراهنة والتزامها الثابت بدعم الشعب اللبناني الشقيق.
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