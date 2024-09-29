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«الوطني للبحث والإنقاذ» يجلي مواطناً تعرض لحادث في الصحراء

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت قيادة الحرس الوطني، مساء اليوم الأحد، أن المركز الوطني للبحث والإنقاذ نفّذ مهمة إنقاذ لمواطن أصيب في أحد المواقع الصحرواية بإمارة الشارقة.
وكتبت قيادة الحرس الوطني، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، وبالتنسيق مع شرطة الشارقة مهمة إخلاء طبي، بعد تلقيه بلاغاً يفيد بتعرض مواطن إماراتي لإصابات بليغة إثر تدهور سيارته في أحد المواقع الصحرواية بإمارة الشارقة».
وأضافت القيادة «على الفور، تم إرسال فريق البحث والإنقاذ إلى الموقع وإخلاء المصاب إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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