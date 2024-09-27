الامارات | رصد المذنب "A3" فجر اليوم في سماء الامارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت جمعية الإمارات للفلك المذنب C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) المعروف أيضًا باسم المذنب A3 — فجر اليوم من سماء دولة الإمارات العربية المتحدة .

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك ، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، إنه تم رصد المذنب صباح اليوم من قبل المصور الفلكي تميم التميمي عضو جمعية الإمارات للفلك، و كان المذنب على ارتفاع 6 درجات أثناء التصوير في الساعة 5:15 فجراً.

ويتالق للمذنب C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) المعروف أيضًا باسم المذنب A3 — في نهاية سبتمبر 2024 الى منتصف أكتوبر 2024 ،ويزداد المذنب سطوعًا بشكل مطرد مع اقترابه من الشمس او من الأرض ، و يمكن مشاهدته بالعين المجرّدة.

وقال الجروان إنه من المتوقع أن يكون المذنب A3 — الأكثر إضاءة بين المذنبات التي يمكن مشاهدتها خلال العقد الحالي .

وظهر الذيل صباح اليوم متألقًا بالقدر الظاهري يبلغ قرابة 3.4 ( القدر الظاهري المرئي ستة أقدار اعلاه القدر 1 ، واضعفها إضاءة القدر 6) فيما ستتحسن إمكانية رؤيته في الإمارات خلال الأيام المقبلة .

تم اكتشاف المذنب في 12 أغسطس 2023، للمذنب A3 ذيل من الغبار والجليد، وربما ذيلان، أحدهما أبيض والآخر أزرق. اتجاهه في النظام الشمسي الداخلي يعني أن ذيله قد يعكس المزيد من الضوء تجاه الأرض، مما يجعله يبدو أكثر سطوعًا. يطلق علماء الفلك على هذا ما يسمى بالتشتت الأمامي.

ولرصد المذنب توجد نافذتي رؤية منفصلتين لأولئك الموجودين في نصف الكرة الشمالي:

وذكر الجروان انه من 27 سبتمبر - 2 أكتوبر: يمكن رؤيته في الشرق قبل شروق الشمس مباشرة.

وسيكون المذنب A3 بين كوكبة الأسدو كوكبة السدس فوق الأفق الشرقي، ويتلاشى تدريجيًا مع تقدم الشهر.

ومن 12-30 أكتوبر: يمكن رؤيته في الغرب بعد غروب الشمس مباشرة (وهي الأفضل)

وسيكون المذنب A3 في كوكبة الحواء فوق الافق الغربي، ويتلاشى تدريجيًا مع تقدم الشهر.

ومن المحتمل أن تكون أفضل المناظر عندما يكون قرب الحضيض الشمسي في 27 سبتمبر. و هو أقرب موقع سيصل إليه المذنب من الشمس،.

وكذلك في 12 أكتوبر، حيث سيكون المذنب بالحضيض من الأرض على مسافة 0.39 وحدة فلكية "حوالي 44 مليون ميل"

وأشار الجروان أن المذنب A3 هو مذنب طويل المدى قادم من سحابة أورت، على أطراف النظام الشمسي، وسحابة أورت محيط حول نظامنا الشمسي تضم ملايين المذنبات.

ويدور المذنب في مدار يبلغ طوله 80 ألف عام تقريبًا، لذا فهذه هي فرصتك الوحيدة لرؤيته.