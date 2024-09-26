الامارات | جهات تطرح برامج تدريبية لتأهيل شباب إماراتيين لسوق العمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت شركات في القطاعين الحكومي والخاص، مشاركة في النسخة الـ23 من معرض رؤية - الإمارات للوظائف في مركز دبي التجاري العالمي، فرصاً تدريبية لشباب مواطنين، بهدف تأهيلهم وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل الإماراتي، وتعزيز كفاءاتهم الوظيفية.

وتفصيلاً، أطلقت بلدية دبي خلال المعرض برنامج «مواهب 71» الذي يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المتقدمة لضمان جاهزيتهم الكاملة للانخراط في بيئة العمل الحيوية لبلدية دبي. ويقوم البرنامج على نهج استراتيجي متكامل، حيث تم تصميم المسرّعات التدريبية بإشراف نخبة من الخبراء في مختلف التخصصات، وبما يعزز من جاهزية المواهب الشابة لتولي أدوار ريادية تسهم في خدمة الوطن ودعم مسيرة نموّه وازدهاره.

ويرتكز برنامج «مواهب 71»، على خمس مسرّعات عمل رئيسة، تشمل المسرعات الهندسية، ومسرعات المرافق العامة، والمسرعات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ومسرعات الصحة والسلامة، ومسرعات إدارة النفايات والصرف الصحي. ويهدف كل محور من هذه المسرعات إلى تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات اللازمة التي تتماشى مع التطورات المتسارعة في مجالات العمل داخل بلدية دبي، وتسهم في تحسين كفاءة العمل، وتعزيز آثاره الإيجابية في المجتمع والبيئة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي، وسام لوتاه، أنّ استقطاب وتطوير الكفاءات الإماراتية يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية بلدية دبي، التي تسعى لجذب المواهب المتخصصة والجامعية وتأهيلها وفق أعلى معايير التميز والكفاءة. وأضاف: «يشمل برنامج (مواهب 71) دورات تدريبية متخصصة في مجالات حيوية، مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، ما يساعد على تعزيز كفاءة المشاركين في هذه المجالات التكنولوجية المتقدمة».

من جانبها، قالت رئيسة التوطين في مجموعة عبدالواحد الرستماني، إيمان البستكي: إن المجموعة طرحت فرصاً تدريبية لتأهيل شباب إماراتيين لوظائف في مختلف المجالات، مثل المبيعات والتسويق والخدمات، فيما تركّزت الوظائف العليا في التسويق ونظم المعلومات، مشيرة إلى أن المجموعة وصلت إلى المستهدف من نسبة التوطين التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «لدينا وظائف لتدريب وتمكين المواطنين عبر برنامج (واعد)، بحيث يحصل الشاب على المهارات للحصول على راتب أعلى، كما نقوم بتدريب الشباب مدة 3 أشهر، وبإعطائهم علاوات شهرية، وبعد انتهائها، يتم تعيينهم بعقد عمل بدوام كامل»، مؤكدة أن نوعية الشباب المتقدم للوظائف اختلفت عن الأعوام السابقة، وصار هناك وعي بأهمية القطاع الخاص.

وأوضحت مديرة إدارة التوطين وتنمية الكوادر الوطنية في «دو»، ريم الخاجة، أن الشركة تستهدف من خلال مشاركتها استقطاب شباب إماراتيين، عبر طرح برامج تدريبية لتأهيلهم للمستقبل الرقمي، مضيفة: «أطلقنا برنامج future X للخريجين الجدد، الذي يهدف إلى تزويدهم بمهارات رقمية وبرامج تدريبية تناسب تخصصاتهم الأكاديمية وتوجهاتهم المستقبلية». وأضافت أن أغلب الوظائف المطروحة تركّز على المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الفئات المستهدفة تخص الخريجين الجدد.

من جانبها، أكدت مجموعة «إينوك»، المتخصصة في مجال الطاقة، التزامها دعم مساعي الدولة لبناء كوادر إماراتية مؤهلة للمستقبل، وذلك خلال مشاركتها في المعرض، حيث تبلغ حالياً نسبة الإماراتيين بين كوادرها 52%. وقالت إنها طرحت برامج تدريبية بهدف استقطاب شباب إماراتيين للعمل في مجال الطاقة، مشيرة إلى أن نسبة التوطين في مختلف المستويات الإدارية لديها وصلت إلى 80% في الإدارة العليا، و50% في الإدارة المتوسطة، و53% في المهام الإشرافية، و48% في الأدوار المساعدة، و100% بالإدارة التنفيذية منذ عام 2018.

بدورها، قالت رئيسة إدارة الثروات البشرية في البنك العربي المتحد، هند العطار: «أطلق البنك برنامج (طموح) لتدريب وتأهيل عملي لمدة عام واحد، ما يسمح للخريجين المتدربين بالتعلم من ذوي الخبرة في الصناعة المالية في مختلف مجالات الأعمال في البنك مثل الخدمات المصرفية للأفراد أو الخدمات المصرفية الخاصة، أو المتعلقة بالشركات، وحتى الآن نجح البرنامج في تخريج 34 إماراتياً على مدار عامين».

وقالت مديرة التوطين في مجموعة الشلهوب، أمنية أحمد، إن مجموعة الشلهوب تهدف إلى تعزيز التوطين في مختلف قطاعاتها، حيث نمتلك فريقاً من الشباب المواطن من ذوي الكفاءة، وهو ما يعكس توجهاتنا نحو دفع المواطنين إلى المناصب القيادية.

وأوضحت أن المجموعة تستهدف من خلال مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف، فئات عدة، سواء خريجو الجامعات أو حملة الثانوية العامة، وذلك في مجالات المبيعات وغيرها، حيث نطرح أكثر من 30 فرصة وظيفية مختلفة عبر المعرض للشباب المواطنين، بدءاً من حديث الانضمام، وصولاً إلى المناصب القيادية المختلفة.

• وسام لوتاه: بلدية دبي تسعى لجذب مواهب جامعية إماراتية لتأهيلها وفق أعلى معايير التميز والكفاءة.

• ريم الخاجة: «دو» أطلقت برنامج future X للخريجين الجدد بهدف تزويدهم بمهارات رقمية وبرامج تدريبية تناسب توجهاتهم المستقبلية.