الامارات | رئيس الدولة ونائباه والحكام يهنئون خادم الحرمين الشريفين وولي عهده باليوم الوطني الـ 94

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة.

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكتب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على منصة «إكس»: «أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأهلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للمملكة دوام الفرحة ومزيداً من التقدم والعز والمنعة. الإمارات والسعودية تربطهما وشائج تاريخية راسخة من الأخوة والمحبة، ويجمعهما العمل من أجل التنمية والازدهار لشعبيهما وشعوب المنطقة، ويتجهان إلى المستقبل بطموح وثقة».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على منصة «إكس»: «نبارك للمملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهدها الأمين اليوم الوطني.. كل عام والمملكة في خير وعز ورفعة.. وأمن وأمان. نسأل الله أن يديم محبتنا.. وأخوتنا.. وعلاقاتنا الراسخة.. وأن يجعل الشعبين الشقيقين في مسيرة خير وتنمية مستمرة.. مستقرة.. متسارعة بإذن الله».

كما كتب سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على منصة «إكس»: «أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.. علاقات الإمارات والسعودية أخوية راسخة ترتكز على تاريخ طويل من التعاون ورؤية طموحة لتحقيق مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً لشعبيهما».

وبعث صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة.

كما بعث صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وصاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وصاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكتب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على منصة «إكس»: «نبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده أخي الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94.. نسأل الله أن يديم عز المملكة ويزيدها رفعةً وأن يديم أخوتنا ومحبتنا».

كما كتب سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على منصة «إكس»: «من تاريخٍ راسخٍ في الأمجاد إلى مستقبلٍ زاخرٍ بالازدهار، نهنّئ المملكة العربية السعودية وملكها وولي عهده الأمين والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أدامها الله في عزٍ ومجد وتطورٍ وتنميةٍ مستمرة».

وأكد سموّه في تدوينته: «أخوتنا مع المملكة راسخة في ظلّ تاريخٍ مشتركٍ عريق وأحلامٍ وتطلعات واحدة، ومعاً سوف نستمر في تحقيق ما يعمّر الأوطان ويسعد الإنسان»