الامارات | يوم مفتوح لتوظيف خريجي جامعة الوصل المواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مكتب الخريجين وأرباب العمل والتوظيف والتسويق بجامعة الوصل فعالية «اليوم المفتوح للتوظيف»؛ لتوظيف الكوادر الوطنية من خريجي الجامعة، بمشاركة ثماني مؤسسات تضم: (دائرة الأراضي والأملاك، وكلداري للمحاماة والاستشارات القانونيّة، وبنك «برودا»، وشركة «كرو»، ورضا الأنصاري للصرافة، واللولو للصرافة، وفيدرال للصرافة، وشركة الرزوقي للصرافة).

وقال مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن، إن تنظيم اليوم المفتوح لتوظيف المواطنين من خريجي الجامعة يأتي تماشياً مع توجهات الدولة في إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وزيادة نسب التوطين، والاهتمام بشكل خاص بإتاحة فرص التوظيف أمام أبنائنا الخريجين من طلبة الجامعة.

وقال إن الفعالية أتاحت فرص التوظيف أمام أكثر من (167) من المواطنين الذين حضروا من خريجي البرامج الأكاديمية بالجامعة، وخريجات برنامج إنجاز من طالبات دبي والفجيرة، حيث تم عمل مقابلات فورية مع المؤسسات المشاركة، ورُشِّح عدد من الخريجين للعمل في تلك المؤسسات.

وأضاف أن الوظائف المطلوبة تنوعت بين التسويق العقاري، وإدارة المكاتب، وإدارة العلاقات العامة.

وصرحت مديرة برنامج التمكين العقاري بدائرة الأراضي والأملاك بدبي، نورة الجسمي، بأن هدف المشاركة في اليوم المفتوح هو التعريف بالشركات العقارية والوظائف الشاغرة لديها، ونستهدف من خلال ذلك توظيف أكبر نسبة من المواطنين.

وفي ختام اليوم المفتوح شكر مدير الجامعة كل المؤسسات المشاركة التي أسهمت في نجاح هذه الفعالية، ومن بينها دائرة الأراضي والأملاك بدبي. وقد تم تبادل الدروع، وشهادات الشكر والتقدير.

وحضر الفعالية نواب مدير الجامعة، والعمداء، وطالبات الجامعة.