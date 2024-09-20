الامارات | اختتام فعاليات الدورة الـ 30 للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، والسيد أنجيلوس أمديتس، المدير العام لأيرتيكو (ERTICO) أوروبا، الحفل الختامي لفعاليات الدورة الـ 30 للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، والذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر 2024، في مركز دبي التجاري العالمي.

واستقطب المؤتمر أكثر من 25 ألف مشارك وزائر، من 100 دولة، وهو الرقم الأعلى في حضور المؤتمر خلال دوراته السابقة، وبمشاركة أكثر من 800 متحدث من الخبراء وصناع القرار الدوليين في التنقل المستدام، قدموا نحو 200 جلسة علمية وحوارية، بالإضافة إلى معرض ناجح شارك فيه 500 عارض.

وشارك في المؤتمر حشد من الخبراء العالميين في مجال النقل الذكي والمتحدثين من المجتمع العالمي لأنظمة النقل الذكية، وممثلي المؤسسات والقطاعات ومصنّعي المركبات وموفّري ومزوّدي الخدمات، والاتصالات، ومطوري الحلول التقنية، والباحثين والأكاديميين، إضافة إلى نخبة من ممثلي الحكومات والوزارات من جميع أنحاء العالم، والذين أثروا المؤتمر بالعديد من النقاشات خلال أيامه الخمسة.

شارة الدورة المقبلة

وسلّم معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، والسيد أنجيلوس أمديتس، المدير العام لأيرتيكو (ERTICO) أوروبا، خلال الحفل الختامي لفعاليات المؤتمر، شارة الدورة المقبلة ودرع المؤتمر والذي سيقام في مدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث مررت الشارة (مجسم الكرة الأرضية)، عدد كبير من المسؤولين في أرتيكو والمدن المستضيفة للدورات المقبلة، كما شاهد فيديوهات حول الدورات الثلاث المقبلة للمؤتمر والتي تستضيفها مدن: أتلانتا 2025، وجانغنونغ في كوريا الجنوبية 2026، وبرمنغهام في المملكة المتحدة 2027.

وألقى السيد أنجيلوس أمديتس، المدير العام لأيرتيكو (ERTICO) أوروبا، كلمة الختام للمؤتمر، توجه خلالها بالشكر لدبي وهيئة الطرق والمواصلات على استضافة هذه الدورة الناجحة للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، طوال الأيام الخمس، والتي حظيت بأكثر من 25 ألف مشارك وزائر، ناقشوا التطورات المستقبلية في التنقل، وكانت فرصة ملهمة لجميع المشاركين في تقديم رؤاهم الشاملة والمستقبلية في مجال التنقل والأنظمة الذكية.

وأعلن أمديتس عن إطلاق أرتكوا لمنصة جديدة للخدمات الجوية، داعياً الجميع للمشاركة فيها.

من جانبه أكد السيد أحمد محبوب المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: نجاح الدورة الثلاثين للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، والذي استضافته دبي، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مناقشة مواضيع رئيسة تتعلق بمستقبل أنظمة النقل الذكية، على مدى الأيام الخمسة للمؤتمر، عبر أكثر من 200 جلسة متنوعة من فعاليات رسمية ومنتديات دولية وإقليمية وجلسات تقنية، تتعلق بأربعة محاور رئيسة مهمة هي: التنقل الحضري، والابتكار في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والتنقل المستدام، والتنقل ذاتي القيادة، بالإضافة لتجمع لأكثر من 500 عارض قدموا أحدث ما لديهم من التقنيات المبتكرة وحلول التنقل المستقبلية.