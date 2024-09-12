الامارات | رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان التطورات الإقليمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية قبرص، نيكوس خريستودوليدس، مختلف جوانب التعاون بين البلدين وفرص تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس القبرصي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حيث رحب سموه بالرئيس الضيف في دولة الإمارات، متمنياً له زيارة موفقة في تطوير مسارات التعاون بين البلدين على مختلف المستويات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الإماراتية القبرصية والعمل المشترك لتنميتها، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة، وغيرها من المجالات التي تعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.

كما استعرضا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية العمل على احتواء التصعيد في المنطقة، لتفادي مزيد من التوتر الذي يهدد السلام والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن ضرورة فتح آفاق للحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية النزاعات في العالم.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونيكوس خريستودوليدس، التعاون في مجال إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مبادرة الممر البحري (أمالثيا)، مشددين على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، لتوفير الظروف الملائمة لتقديم مزيد من الدعم الإنساني الكافي والآمن والمستدام إلى سكانه.

وعبّر صاحب السمو رئيس الدولة، عن تقديره لجهود قبرص ومبادراتها في مجال الدعم الإنساني لقطاع غزة، خصوصاً عبر الممر البحري بين قبرص والقطاع، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون معها ومع مختلف الأطراف في المنطقة والعالم في هذا الشأن.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، كما حضره الوفد المرافق للرئيس القبرصي.