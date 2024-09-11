الامارات | بحضور نجم منتخب الإمارات.. افتتاح ملعب كرة قدم جديد في أبوظبي لـ"خدمة العمال"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية مصفح، ملعباً جديداً لكرة القدم في (شارع 8) بمصفح الصناعية، بحضور كابتن منتخب الإمارات السابق عادل مطر، وذلك تشجيعاً لكافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة وتعزيزاً لمعايير جودة الحياة، وحرصاً على إنشاء وتطوير مرافق خدمية وترفيهية عصرية في جميع المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي.

وأوضحت البلدية أنه حرصت على إنشاء الملعب في منطقة قريبة من مساكن العمال في مدينة مصفح لتسهيل وصولهم إليه، كما عملت على تنفيذ إنشائه وفقاً للمواصفات المعتمدة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للملعب نحو 1170 متراً مربعاً، كما تم إنشاء سور معدني وسياج مرتفع من الشباك حول الملعب لتوفير الخصوصية لممارسي الرياضة وحفاظاً على سلامتهم، وكذلك ضمان انسيابية الحركة المرورية بالشوارع المجاورة لمنطقة الملعب.

وشهد افتتاح الملعب، الذي يعتبر إضافة جديدة للبنية التحتية الرياضية في المنطقة، إقامة مباراة كرة قدم بين فريقين من العمال سكان المدينة العمالية "ايكاد"، كما تم تكريم الفريق الفائز بالكأس والميداليات وتقديم الهدايا للمشاركين، حيث عبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم لبلدية مدينة أبوظبي ومركز بلدية مصفح على الاهتمام بإنشاء مثل هذه الملاعب للفئات العمالية، والتي تمنحهم الفرصة لممارسة هواياتهم والاستمتاع بأوقاتهم خارج العمل واستثمارها في رياضة مفيدة، حيث من المتوقع أن يكون خياراً مفضلاً للعمال سكان المنطقة.