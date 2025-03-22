محمد صلاح يحرز الهدف الأول لمصر في مرمى إثيوبيا «شاهد الفيديو»

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر مباراة كرة القدم واحدة من أبرز الأحداث الرياضية الكبرى التي تُجمع بين الدول، حيث تكون للتصفيات المؤهلة لبطولات مثل كأس العالم أهمية كبرى،تعتبر مشاركة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 حدثًا بارزًا في تاريخ الكرة المصرية، حيث يظهر فيه سعي الفريق لتحقيق النجاح والتأهل إلى أكبر محفل رياضي في العالم،في هذا السياق، تبرز أهمية المباريات التي تُعقد بين مصر ودول أخرى، كإثيوبيا، في صياغة مستقبل الكرة المصرية.

افتتح منتخب مصر الأول أهدافه في شباك نظيره الإثيوبي خلال المواجهة التي أقيمت حاليًا في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026،جاء هدف منتخب مصر الأول عن طريق نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وذلك في الدقيقة 30، بعد تمريرة سحرية من أسامة فيصل، مما يعكس أهمية التنسيق والموهبة الفردية في تحقيق النجاحات.

أداء منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط بعد خوضه 4 مباريات، حيث نجح في تحقيق الفوز في 3 من المباريات،كانت البداية مميزة بفوز كبير على منتخب جيبوتي بنتيجة (6-0)، تلاها انتصار على سيراليون (2-0) وأمام بوركينا فاسو (2-1)،وواجه الفريق تعادلًا مفاجئًا أمام غينيا بيساو بالجولة الماضية (1-1)، مما أثار التساؤلات حول أداء الفريق في المباريات القادمة.

ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات

فيما يأتي ترتيب فرق المجموعة الأولى قبل المباراة

1 – منتخب مصر (10 نقاط) – من 4 مباريات،

2 – سيراليون (8 نقاط) – من 5 مباريات،

3 – غينيا بيساو (6 نقاط) – من 5 مباريات،

4 – بوركينا فاسو (5 نقاط) – من 4 مباريات،

5 – إثيوبيا (3 نقاط) – من 4 مباريات،

6 – جيبوتي (نقطة) – من 4 مباريات،

هذا الترتيب يعكس حدة المنافسة بين الفرق، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق أفضل النتائج لضمان التأهل للبطولة العالمية.

تشكيل منتخب مصر ضد إثيوبيا

بالنسبة لتشكيل منتخب مصر في مواجهة إثيوبيا، فقد جاء على النحو التالي

حارس المرمى محمد الشناوي،

خط الدفاع محمد عبد المنعم – حمدي فتحي – رامي ربيعة – محمد هاني،

خط الوسط محمود حسن تريزيجيه – مروان عطية – أحمد سيد زيزو،

خط الهجوم عمر مرموش – أسامة فيصل – محمد صلاح،

وضمت دكة البدلاء محمد عواد – مصطفى شوبير – أحمد عيد – خالد صبحي – حسام عبد المجيد – أحمد نبيل كوكا – محمد شحاتة – نبيل دونجا – محمود صابر – مصطفى فتحي – مصطفى محمد.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

تم نقل مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم عبر شاشة قناة ON Time Sports 1 HD، مما يتيح للجماهير متابعة مجريات اللقاء الهام والتفاعل مع أحداث المباراة بشكل مباشر.

ختامًا، تبقى تصفيات كأس العالم فرصة ذهبية لمنتخب مصر لإثبات قوته وقدرته على المنافسة على الساحة الدولية،يتطلع اللاعبون والجماهير إلى استمرارية النجاح وتحقيق نتائج إيجابية تساهم في التأهل المرجو للبطولة العريقة،إن الأداء القوي، والرغبة في التقدم، والتعاون بين أعضاء الفريق هي عناصر أساسية في تحقيق هذا الطموح،يبقى العشم في أن ينطلق الفريق نحو تطوير مستواه والظهور بمظهر يليق بتاريخه وبمستوى كرة القدم المصرية بشكل عام.