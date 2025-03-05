لمتابعة مسلسل صلاح الدين وقيامة عثمان.. ثبت تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات وعرب سات

الرياض - أميرة القحطاني - تعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من القنوات الفضائية الرائدة في الساحة الإعلامية العربية، حيث استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور. تعود شهرتها إلى عرضها لمجموعة من البرامج والمسلسلات المميزة التي تجذب المشاهدين، مما زاد من عدد المتابعين لها. في هذا البحث، سنقوم بتسليط الضوء على تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، مما يتيح للجمهور الاستمتاع بمشاهدة أفضل العروض التلفزيونية على مدار الساعة.

تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية

تشتهر قناة الفجر الجزائرية بتقديم محتوى متنوع وذو جودة عالية يثير اهتمام المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي. لذلك، نرى أنه من المهم توضيح الترددات المستخدمة في البث، مما يسهل عملية ضبط القناة على الأجهزة المنزلية. سنقدم لكم فيما يلي معلومات دقيقة حول التردد الحالي لقناة الفجر الجزائرية، بما في ذلك التفاصيل المتاحة والمتعلقة بها:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12034.

معدل استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

تقدم قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات أيضًا مجموعة من المحتويات المفيدة والممتعة للمشاهدين. إذ تمثل القناة واحدة من أبرز خيارات الترفيه والتعليم في الوطن العربي. وسنوضح الآن تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات لتتمكنوا من مشاهدة المسلسلات والبرامج الغنية بالمعلومات على مدار 24 ساعة دون انقطاع، بالإضافة إلى البرامج الكرتونية المناسبة للأطفال، كما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية

يشكل تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال من بين أكثر الأمور التي يبحث عنها المتابعون، نظرًا لمحتوى القناة الجذاب والبرامج المميزة التي تقدمها مثل برنامج الصندوق الأسود وبرنامج ضحك بلا حدود. بالإضافة إلى متابعة حلقات المسلسلات التاريخية مثل مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني ومسلسل قيامة عثمان الجزء السادس. إليكم خطوات تثبيت القناة بكل بساطة ودقة: