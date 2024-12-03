كيفية معرفة واتساب مراقب أو شخص يتجسس عليّ وحماية نفسك بسهولة | جديد

الرياض - أميرة القحطاني - تأتينا اسئلة عن كيف يمكن معرفة أن واتساب مراقب أو أن هناك شخص يتابعني على تطبيق واتس اب ؟ وفي الواقع هذا السؤال يتكرر في تطبيق الواتسآب كثيرًا جدًا، لأن واتساب هو التطبيق الذي يستخدمه أكثر البشر حاليًا حيث بلغ عدد مشتركيه 1 مليار مستخدم. كونه سهل الاستخدام ويمكنك أن ترسل إليه وتستمتع بجميع خصائصه من إرسال صورة أو صوت أو فيديو أو إيموجي..وما إلى ذلك.

والتطبيق تطور في الوقت الحالي في خصائصه خاصة وأن شركة فيسبوك قامت بتطويره وشراءه ووضعت له مجموعة من التطويرات المهمة.

واليوم سأنشر لكم كيفية معرفة واتساب مراقب أو شخص يتجسس عليّ أم لا؟ وسأجيب على الأسئلة التالية:

1- كيف يمكنني استرداد حساب whatsapp اختراق الخاص بي ؟

2- كيف يمكنني إيقاف تعرض whatsapp للقرصنة

3- كيف أعرف ما إذا كان شخص ما يقرأ رسائل whatsapp الخاصة بي من جهاز آخر

4- ما أن تفعل إذا كان لي حساب ال WhatsApp اخترق

5- كيفية الخروج من اختراق whatsapp

6 كيفية معرفة ما إذا كان يتم رصد واتس اب بلدي

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كيف تعرف أن حسابك على واتساب whatsapp مراقب أو شخص يتجسس عليك

(1) الدليل الأول أن تطبيق واتساب الخاص بك مراقب أنك أحيانًا تجد علامتين الصح تم تلوينهما باللون الأزرق وأنت لم تقرأهم.

(2) يمكن أن تجد ردود لم ترسلها إلى الشخص الآخر الذي أرسله إليك.

لذلك عليك القيام بالخطوات التالية للتأكد من أنه لا أحد يتجسس على حسابك على واتساب ولا يراقبك

أولًا – اضغط على الإعدادات وستجدها عبارة عن ثلاثة نقاط فوق بعضها البعض على يمين الشاشة.

ثانيًا – الخطوة الثانية اضغط على واتساب ويب whatsApp Web من قائمة الاعدادات كما في الصورة التالية.

الخطوة الثالثة والأخيرة في معرفة من يتجسس عليك ويراقب واتس اب الخاص بك اضغط على log out from all devices اخرج من جميع الأجهزة.JPG

ملحوظة: انتبه أثناء الخطوة الأخيرة قد لا تكون قد شبكت على الانترنت أو الباقة الخاصة بالانترنت في المحمول لذلك ينبغي وستظهر لك رسالة أن هاتفك ليس متصل لذلك عليك أن تتصل، كما ترى في الصورة التالية لأن واتس اب لا يعمل إلا وأنت متصل على شبكة الإنترنت.

بعدما تكون ضغط على log out from all devices بهذا تكون فصلت جميع الأجهزة التي تستخدم حسابك على واتساب بالكامل ولا يتجسس عليك أحد.

كيف تحمي حسابك على واتساب من التجسس أو المراقبة بكل سهولة؟

1- قم بتفعيل التحقق بخطوتين وذلك من خلال الدخول إلى الإعدادات كما في الصورة التالية.

2- بعد ذلك ادخل على account الحساب وستجد أمامه رمز المفتاح كما في الصورة.JPG

بعد ذلك اضغط على التحقق بخطوتين وبالانجليزية تعني two-step verification



بعد ذلك في هذه الخطوة اضغط على تفعيل enable حيث يقول لك بالانجليزية لاضافة التحقق بخطوتين ستضيف رقم سري عليك أن تسجله بحسابك على واتساب مرة أخرى.JPG

اكتب هنا الرقم السري الخاص بك ولابد أن تحفظه جيدًا وبعد ذلك اضغط next التاالي يعني.JPG

عليك أن تقوم بتكرار نفس الرقم السري ( ملحوظة: الرقم المكتوب مثال فقط عليك كتابة الرقم الذي تحفظه الخاص بك).

اكتب هنا الايميل الذي يمكنك أن تستعيد عليه كلمة سر واتساب إذا ما نسيتها، بعد ذلك اضغط save حفظ.

بهذا يعطيك رسالة أن تمكين التحقق بخطوتين لتأمين واتساب من التجسس مفعلة



حينما يقوم الشخص الذي يتجسس محاولة تنشيط حسابك على واتساب whatsapp باستخدام جهاز كمبيوتر سيطلب منه رمز حماية أنت الوحيد الذي تعرفه.بالتالي لن يستطيع بدون هذا الرمز الدخول على حسابك من أي كمبيوتر آخر.

طرق حماية الواتساب الخاص بك

فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية حسابك على واتساب:

تمكين التحقق من خطوتين: يضيف هذا طبقة إضافية من الأمان إلى حسابك ويساعد على منع الوصول غير المصرح به. استخدم كلمة مرور قوية: تأكد من استخدام كلمة مرور قوية وفريدة من نوعها لحساب واتساب الخاص بك لمنع المتسللين من تخمينها. حافظ على تحديث برامج هاتفك: غالبًا ما تتضمن تحديثات البرامج تصحيحات أمان، والتي يمكن أن تساعد في حماية هاتفك وحسابك على واتساب من الاستغلال. كن حذرًا عند تنزيل التطبيقات: قم بتنزيل التطبيقات من مصادر موثوقة فقط وكن حذرًا عند منح أذونات التطبيق. احترس من الرسائل المشبوهة: كن حذرًا من الرسائل الواردة من جهات اتصال غير معروفة، خاصةً إذا كانت تحتوي على روابط أو مرفقات. يمكن للمحتالين استخدامها لنشر البرامج الضارة أو سرقة المعلومات الشخصية. تمكين التشفير من طرف إلى طرف: يستخدم واتساب التشفير من طرف إلى طرف لحماية رسائلك، مما يعني أنه يمكنك أنت والمستلم قراءتها فقط. يمكنك تمكين هذه الميزة في إعدادات التطبيق. لا تشارك معلومات حساسة: تجنب مشاركة المعلومات الحساسة، مثل التفاصيل المصرفية أو كلمات المرور الخاصة بك، من خلال واتساب.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك المساعدة في حماية حساب واتساب الخاص بك والحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أنه لا توجد تقنية مضمونة، ومن الجيد دائمًا توخي الحذر وإدراك المعلومات التي تشاركها عبر الإنترنت.

استخدام تطبيق أمان

بالإضافة إلى الخطوات المذكورة في المقال، يمكن أيضًا حماية حساب واتساب من التجسس عن طريق استخدام تطبيق أمان على هاتفك. يمكن لهذه التطبيقات مراقبة استخدام هاتفك بحثًا عن أي نشاط مشبوه، مثل تطبيقات التجسس أو البرامج الضارة.

هناك العديد من تطبيقات الأمان المتاحة، وبعضها مجاني. من المهم اختيار تطبيق موثوق به ومراجعة تقييمات المستخدمين قبل التنزيل.

فيما يلي بعض التطبيقات الأمنية الشائعة:

Avast Mobile Security

Bitdefender Mobile Security

Kaspersky Mobile Security

Norton Mobile Security

McAfee Mobile Security

نصيحة: إذا كنت تستخدم تطبيق أمان، فتأكد من تمكين ميزة مراقبة التطبيقات. سيقوم هذا بفحص هاتفك بحثًا عن أي تطبيقات غير معروفة أو مشبوهة.

إجراءات حماية واتساب من التجسس: