شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجارديان: مايكروسوفت عززت علاقاتها مع جيش إسرائيل لدعمه تقنيا خلال العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تحقيق لصحيفة الجارديان نشر في 23 يناير الماضى، كشفت وثائق مسربة عن أن اعتماد الجيش الإسرائيلي على تقنية مايكروسوفت السحابية وأنظمة الذكاء الاصطناعي قد ازداد بشكل كبير خلال المرحلة الأشد عنفًا من قصفه لغزة، حيث تُقدّم الملفات نظرة من الداخل على كيفية تعميق مايكروسوفت لعلاقتها مع المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر 2023، حيث زوّدت الجيش بخدمات حوسبة وتخزين أكبر، وأبرمت صفقات لا تقل قيمتها عن 10 ملايين دولار لتوفير آلاف الساعات من الدعم الفني.

وكُشف النقاب عن العلاقات العميقة بين مايكروسوفت والجيش الإسرائيلي في تحقيق أجرته صحيفة الغارديان بالتعاون مع مجلة +972 الإسرائيلية الفلسطينية وموقع "لوكال كول" الناطق بالعبرية، حيث يستند التحقيق جزئيًا إلى وثائق حصلت عليها "دروب سايت نيوز"، التي نشرت تقريرها الخاص.

ويُلقي التحقيق، الذي يستند أيضًا إلى مقابلات مع مصادر من مختلف أنحاء مؤسسة الدفاع والاستخبارات الإسرائيلية، ضوءًا جديدًا على كيفية لجوء جيش الدفاع الإسرائيلي إلى شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى لتلبية المتطلبات التكنولوجية للحرب.

فبعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، واجه جيش الدفاع الإسرائيلي طفرةً مفاجئة في الطلب على التخزين والقدرة الحاسوبية، ما دفعه إلى توسيع بنيته التحتية الحاسوبية بسرعة واحتضان ما وصفه أحد القادة بـ"عالم مزودي الخدمات السحابية الرائع".

ونتيجةً لذلك، أفادت مصادر دفاعية إسرائيلية متعددة بأن جيش الدفاع الإسرائيلي أصبح يعتمد بشكل متزايد على شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وجوجل لتخزين وتحليل كميات أكبر من البيانات والمعلومات الاستخباراتية لفترات أطول، وتشير الوثائق المسربة، التي تتضمن سجلات تجارية من وزارة الدفاع الإسرائيلية وملفات من فرع مايكروسوفت الإسرائيلي، إلى أن منتجات وخدمات مايكروسوفت، وعلى رأسها منصة الحوسبة السحابية Azure، استُخدمت من قِبل وحدات في القوات الجوية والبرية والبحرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى مديرية الاستخبارات التابعة لها.

وفي حين أن جيش الدفاع الإسرائيلي استخدم بعض خدمات مايكروسوفت لأغراض إدارية، مثل البريد الإلكتروني وأنظمة إدارة الملفات، تشير الوثائق والمقابلات إلى أن Azure استُخدم لدعم الأنشطة القتالية والاستخباراتية، وبصفتها شريكًا موثوقًا به لوزارة الدفاع الإسرائيلية، كُلِّفت مايكروسوفت مرارًا بالعمل في مشاريع حساسة وشديدة السرية، كما عمل موظفوها بشكل وثيق مع مديرية الاستخبارات في جيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك وحدة المراقبة النخبوية، الوحدة 8200.

وفي السنوات الأخيرة، تُظهر الوثائق أن مايكروسوفت زودت الجيش الإسرائيلي بإمكانية وصول واسعة النطاق إلى نموذج OpenAI GPT-4 - وهو المحرك الذي يُشغِّل ChatGPT - بفضل شراكة مع مطور أدوات الذكاء الاصطناعي الذي غيّر مؤخرًا سياساته ضد العمل مع عملاء الجيش والاستخبارات.

ورفضت مايكروسوفت التعليق على نتائج التحقيق أو الإجابة على أسئلة حول عملها لصالح جيش الدفاع الإسرائيلي. وقال متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي: "لن نعلق على هذا الموضوع"، كما رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق.

وتُظهر المعلومات المُفصَحة عن العلاقات الوثيقة بين مايكروسوفت وجيش الدفاع الإسرائيلي ودمج أنظمتها في المجهود الحربي تنامي مشاركة القطاع الخاص في الحروب عالية التقنية، وتزايد ضبابية الفروق بين البنية التحتية الرقمية المدنية والعسكرية.

شراكة متعمقة

في عام 2021، بعد فشل مايكروسوفت في تأمين صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار لإصلاح البنية التحتية للحوسبة السحابية في القطاع العام الإسرائيلي، نظر مسؤولوها التنفيذيون بحسد إلى أمازون وجوجل، اللتان وحدتا جهودهما للفوز بالعقد الضخم، المعروف باسم "مشروع نيمبوس"، وعلى الرغم من أن هذا الأمر يُمثل بلا شك ضربةً لأعمال مايكروسوفت في إسرائيل ومكانتها كمزود رئيسي للخدمات السحابية لجيش الدفاع الإسرائيلي، إلا أن الوثائق تُشير إلى أن الشركة استمدت العزاء من مؤشرات مسؤولي الدفاع الإسرائيليين على استمرار شراكتهم القوية مع الجيش.

تُوضح الوثائق المُسربة كيف دعم عملاق التكنولوجيا الأمريكي مجموعة من الأنشطة الحساسة، بما في ذلك:

استُخدمت منصة مايكروسوفت السحابية Azure من قِبل وحدات استخبارات عسكرية متعددة، بما في ذلك الوحدة 8200 والوحدة 81، التي تُطور تقنيات تجسس متطورة لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

تم صيانة نظام تستخدمه قوات الأمن الإسرائيلية لإدارة سجل السكان وحركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، والمعروف باسم "رولينج ستون"، باستخدام تقنية مايكروسوفت.

خلال العدوان على غزة، استُخدمت مجموعة أنظمة الاتصالات والمراسلة من مايكروسوفت من قِبل "أوفيك"، وهي وحدة تابعة لسلاح الجو مسؤولة عن إدارة قواعد بيانات ضخمة للأهداف المحتملة للضربات القاتلة، والمعروفة باسم "بنوك الأهداف".

كما عمل موظفو مايكروسوفت ومتعاقدوها بشكل وثيق مع العسكريين في جميع أنحاء جيش الدفاع الإسرائيلي، مقدمين المشورة والدعم الفني عن بُعد وفي القواعد العسكرية.

خلال العدوان على غزة، قدم مهندسو مايكروسوفت الدعم لوحدات استخبارات جيش الدفاع الإسرائيلي، مثل الوحدة 8200 ووحدة تجسس سرية أخرى، الوحدة 9900 - التي تجمع وتحلل المعلومات الاستخبارية البصرية - لدعم استخدامهم للبنية التحتية السحابية.

وتشير الملفات أيضًا إلى أن نسبة كبيرة من الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تدفعها وزارة الدفاع كانت تستخدم من قبل الجيش في ما يسمى "الهجمات الجوية".