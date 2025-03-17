تكنولوجيا: تراجع تسجيلات تسلا في أميركا وسط صعود قوي لمنافسيها في سوق السيارات الكهربائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل تسلا تصدر سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، لكنها تواجه تراجعًا ملحوظًا في حصتها السوقية. وفقًا لتقرير صادر عن Cox Automotive، انخفض عدد تسجيلات سيارات تسلا بنسبة 11% في يناير 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت الشركة 43,411 مركبة فقط، ما جعل حصتها السوقية تتراجع إلى 42.5%.

ولم يكن شهر فبراير أفضل حالًا، إذ أظهرت بيانات Cox Automotive أن تسجيلات تسلا في السوق الأمريكية بلغت 43,650 سيارة فقط، وهو أسوأ أداء شهري لها منذ يوليو 2022. وقد أثار هذا التراجع توقعات بأن مبيعات الشركة ربما بلغت ذروتها في فبراير 2023، عندما تجاوزت 60,000 وحدة.

وفي الوقت الذي تتراجع فيه تسجيلات تسلا، تستفيد العلامات التجارية المنافسة من هذا التراجع. فقد كشفت بيانات S&P Global Mobility أن مشتري السيارات الكهربائية بدأوا يتجهون نحو طرازات مثل هيونداي أيونيك 5، وكاديلاك ليريك، وجي إم سي هامر EV.

ونتيجة لذلك، سجلت الشركات المنافسة لتسلا 44% من إجمالي السيارات الكهربائية المسجلة في فبراير.

ومع ذلك، قد تتمكن تسلا من عكس هذا التراجع في السوق الأمريكية، خاصة إذا تكرر سيناريو انتعاش المبيعات الذي شهدته في النرويج والسويد بعد إطلاق الطراز الجديد من Model Y.

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