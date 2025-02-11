شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تُعيد حساباتها: تغييرات ضريبية جديدة على متجر التطبيقات فى هذه الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس شركة آبل بالوقت الراهن طرح تغييرات ضريبية وأسعارية على متجر التطبيقات في بعض البلدان، خاصة أنها تواجه أزمات نتيجة تغير قوانين الضرائب في كل دولة، حيث تعمل آبل عبر 175 واجهة متجر وتدعم 44 عملة.

وتعترف Apple بأنها تحتاج من وقت لآخر إلى تعديل الأسعار بسبب التغييرات في اللوائح الضريبية لأسعار الصرف الأجنبي، و على ما يبدو، فقد حان الوقت خلال هذا العام لطرح هذه التغيرات، خاصة أنه قبل عدة سنوات، كانت هذه التغييرات تحدث نادرا، ولكن مع تعرض العالم للتقلبات الاقتصادية الضخمة في العامين الماضيين، ومع التعريفات الجمركية الجديدة التي يلوح بها ترامب، ربما يتعين علينا أن نعتاد على رؤية هذه التغييرات الضريبية والأسعار بشكل أكثر تكرارًا.

ومع ذلك، إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة، فيجب أن تكون آمنًا في الوقت الحالي، حيث لم تذكر Apple سوى خمس دول أوروبية في الإعلان، و من 6 فبراير، قد تم بالفعل تعديل عائدات المطورين من بيع التطبيقات المؤهلة وعمليات الشراء داخل التطبيق في البلدان التالية:

أذربيجان: إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18%

بيرو: إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18%

سلوفاكيا: زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي من 20% إلى 23% و إدخال معدل ضريبة القيمة المضافة المخفض بنسبة 5% على الكتب الإلكترونية

إستونيا: زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة المخفض من 5% إلى 9% على المنشورات الإخبارية والمجلات والدوريات الأخرى

فنلندا: زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة المخفض من 10% إلى 14% على الكتب الإلكترونية

اليابان تفرض ضريبة جديدة بنسبة 10% على مطوري iOS غير المحليين

وفقًا للشركة، تم تعيين Apple الآن باعتبارها "مشغل منصة محدد" من قبل هيئة الضرائب اليابانية، مما يعني أن جميع التطبيقات المدفوعة وعمليات الشراء داخل التطبيق التي يبيعها مطورون غير محليين على متجر التطبيقات في البلاد ستخضع لنظام ضريبي جديد.