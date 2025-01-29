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تكنولوجيا: مقارنة هواتف.. أبرز الاختلافات بين هاتف أيفون 15 Pro و Google Pixel 9

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تكنولوجيا: مقارنة هواتف.. أبرز الاختلافات بين هاتف أيفون 15 Pro و Google Pixel 9

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القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل العام قبل الماضى عن ايفون 15 Pro و 15Pro Max كخلفاء لهاتفى ايفون 14 Pro ايفون 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro، وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من Apple، فإن ايفون 15 Pro وايفون  15 Pro هما أكثر أجهزة ايفون المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين ايفون 15 Pro وهاتف Google Pixel 9 :


هاتف ايفون  15 Pro


مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة


دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179


المعالج: من نوع A17 Pro


الرامات : 8GB


نظام التشغيل: iOS (17.×)


البطارية: 3247 mAh

 

الكاميرا الخلفية:


رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)
ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)
الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)
الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))
الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم

 

Google Pixel 9

المعالج: جوجل موتر G4
وحده المعالجه المركزيه CPU: ثماني النواة
معالج الرسوميات (GPU) : الخالدون G715
الذاكرة الخارجية: لا
التخزين والرام: 128 جيجا بايت 8 جيجا رام
نوع الشاشة: أموليد
حجم الشاشة: 6.3 بوصة
دقة الشاشة: 1080 × 2400 بكسل,
الكاميرا الخلفية : 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل
كاميرا الامامية : 10 ميجابكسل
البطارية: ليثيوم أيون 4355 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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