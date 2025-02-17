شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تكشف عن نموذج GPT-5 "المبسط" وتلغي إصدار o3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت OpenAI عن خططها لإطلاق نموذج GPT-5 الجديد، مع إلغاء الإصدار المستقل من نموذج o3 الذي كان من المقرر أن يكون الجيل القادم من أنظمة الذكاء الاصطناعي للشركة.

إلغاء o3 والتركيز على GPT-5

في منشور على منصة X (تويتر سابقًا)، أعلن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أن نموذج GPT-5 القادم سيحتوي على ميزات o3 وسيتوفر داخل ChatGPT وواجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالشركة، ما يجعل إطلاق o3 كنموذج مستقل غير ضروري.

كما أشار ألتمان إلى أن الشركة ستطلق أولًا نموذج GPT-4.5 قبل الانتقال إلى GPT-5، مؤكدًا أن هذا سيكون آخر نموذج لا يعتمد على أسلوب “سلسلة الأفكار” (Chain-of-Thought)، وهي تقنية تساعد في تحسين فهم النموذج للمهام المعقدة.

عودة تيك توك إلى متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة

في سياق آخر، استعاد تطبيقا آبل وجوجل تطبيق تيك توك في متاجر التطبيقات الخاصة بهما في الولايات المتحدة، بعد إزالته لمدة شهر تقريبًا بسبب قانون أمني وطني حظره.

ووفقًا لتقرير بلومبرغ، فإن وزارة العدل الأمريكية لم تبدأ بعد في تنفيذ الحظر فعليًا، مما سمح بعودة التطبيق. كما تمت إعادة تطبيق CapCut لتحرير الفيديو وLemon8، وكلاهما مملوك لشركة ByteDance، المالكة لتيك توك.

آيفون SE الجديد قادم هذا الأسبوع

من جهة أخرى، لمح الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، إلى اقتراب الكشف عن “أحدث فرد في العائلة” يوم الأربعاء، وهو ما يُعتقد أنه سيكون الجيل الرابع من iPhone SE. لم تصدر الشركة أي تحديث لهذا الطراز منذ عام 2022، ويُتوقع أن تتخلى عن زر Touch ID وتزويد الجهاز بالمعالج المستخدم في iPhone 16، مما يجعله خيارًا قويًا في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند.

بينما تستعد OpenAI لإطلاق نماذجها المتطورة، وتعيد تيك توك مكانته في السوق الأمريكي، تواصل آبل تحديث أجهزتها بتصميمات وتقنيات جديدة. الأسابيع القادمة ستحمل مزيدًا من التطورات المثيرة في عالم التكنولوجيا.