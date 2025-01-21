تكنولوجيا: سامسونج تقترب من إطلاق أول هاتف ثلاثي الطي لمنافسة Huawei Mate XT

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ذكرت تقارير أن شركة سامسونج تخطط للكشف عن أول هاتف ذكي قابل للطي بتصميم ثلاثي الطي في وقت أقرب من المتوقع. في حين كان من المفترض أن تنافس الشركة جهاز Huawei Mate XT بحلول أوائل عام 2026، يبدو أن الجدول الزمني قد تغيّر.

ووفقًا لـ Ross Young، الرئيس التنفيذي لشركة Display Supply Chain Consultants، من المقرر أن تبدأ شحنات الشاشات الخاصة بالجهاز في الربع الرابع من عام 2025.

كما انه وفقًا لموقع The Elec، أدرجت سامسونج هاتفها الثلاثي الطي غير المعلن ضمن جدول إصداراتها للأجهزة القابلة للطي، إلى جانب سلسلة Galaxy Z Flip6 وGalaxy Z Fold6. ومن المرجح أن يُعقد حدث الإطلاق القادم لهذه الأجهزة في يوليو 2025، أي بعد أقل من ستة أشهر من إطلاق سلسلة Galaxy S25.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتضمن الحدث الصيفي أجهزة Galaxy Z Fold7 وGalaxy Z Flip7، إلى جانب نسخة اقتصادية تحمل اسم Galaxy Z Flip FE.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن سامسونج تخطط لإنتاج 200,000 وحدة فقط من هاتفها الثلاثي الطي في مرحلته الأولى، وهو ما يعادل عُشر الكمية المخصصة لجهاز Galaxy Z Fold7.

يُعتقد أن تصميم الهاتف الثلاثي الطي سيعتمد على عامل الشكل المعروف باسم “Flex G”، الذي قدمته Samsung Display خلال معرض CES 2025 في لاس فيغاس. يشير هذا التصميم إلى تركيز سامسونج على تقديم تجربة جديدة ومبتكرة، على الرغم من أن الإنتاج الأولي سيكون محدودًا.

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