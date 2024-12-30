تكنولوجيا: جوجل تختبر رسومًا متحركة جديدة لنموذج Gemini في واجهة الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تختبر جوجل حاليًا صفحة تحميل متحركة جديدة لميزة AI Overviews، على غرار أسلوب Gemini. تستبدل هذه الرسوم المتحركة الجديدة الرسوم القديمة التي كانت تعتمد على الخط الأزرق بلون جديد يجمع بين الأزرق والأخضر، بما يتماشى مع ألوان Google Gemini.

تم إطلاق ميزة AI Overviews في وقت سابق من هذا العام بهدف إصلاح تجربة البحث التقليدية في جوجل بشكل كامل. توفر هذه الميزة ملخصات موجزة لنتائج البحث، مما يسهل على المستخدمين فهم المعلومات بسرعة.

وكانت الخدمة في البداية مقتصرة على بعض البلدان، لكنها أصبحت متاحة الآن على نطاق واسع. ومع ذلك، لا تزال صفحة التحميل المتحركة الجديدة قيد الاختبار حاليًا وليست متاحة لجميع المستخدمين بعد.

بدأت جوجل في دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها منذ أواخر عام 2022، وهو ما أدى إلى إنشاء روبوت الدردشة Bard، الذي تم إعادة تسميته لاحقًا إلى Gemini في أوائل 2023. تم تصميم Gemini ليكون نموذجًا لغويًا قويًا قادرًا على فهم وإنشاء نصوص مشابهة للكتابة البشرية.

وبعد ذلك، تم تقديم ميزة AI Overviews، التي توفر طريقة بحث بديلة مع ملخصات نتائج البحث التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. ورغم بعض الأخطاء في البداية، قامت جوجل بمعالجتها سريعًا، مما حسّن من تجربة المستخدم بشكل عام.

قد يشير التحديث الأخير مع الرسوم المتحركة المستوحاة من نمط Gemini إلى خطط جوجل لدمج Gemini 2.0 في ميزة AI Overviews. كانت جوجل قد ذكرت سابقًا أنها تختبر إصدارًا محدودًا من Gemini 2.0 في هذه الميزة، مما يدل على أن الشركة تعمل على تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

يقدم Gemini 2.0 تحسينات كبيرة في معالجة اللغة وفهمها، مما قد يؤدي إلى ملخصات بحث أكثر دقة وغنية بالمعلومات.

يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الرسوم المتحركة الجديدة ستصبح ميزة دائمة، ولكنها تمثل خطوة واضحة نحو تحسين عروض جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز تجربة المستخدم بشكل عام.

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