تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي يجبر أبل على سحب طرازات iPhone 14 وSE المتبقية بسبب قانون USB-C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخلت شركة أبل عن أجهزة iPhone 14 وiPhone SE في أوروبا نتيجة لقانون USB-C الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 28 ديسمبر 2023.

ووفقًا لهذا القانون، يجب أن تحتوي جميع الهواتف الذكية الجديدة المباعة في الاتحاد الأوروبي على منفذ شحن USB-C، مما أجبر الشركة على وقف بيع هذه الأجهزة في متاجرها الإلكترونية بمعظم دول الاتحاد الأوروبي.

لسنوات، استخدمت أبل منفذ Lightning الخاص بها على أجهزة iPhone، لكنها بدأت التحول إلى USB-C مع إطلاق سلسلة iPhone 15 في عام 2023.

ومع ذلك، فرض القانون الجديد على الشركة إزالة الطرازات الأقدم التي لا تزال تعتمد على منفذ Lightning، بما في ذلك iPhone 14 Pro وiPhone 14 Plus وiPhone SE الجيل الثالث.

من الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة لم تتأثر بهذا التغيير نظرًا لخروجها من الاتحاد الأوروبي، إلا أن أيرلندا الشمالية، التي تظل جزءًا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، تخضع لهذا القانون.

لذلك، بدأت أبل في إزالة هذه الطرازات من متاجرها الإلكترونية، ومن المتوقع أن تتوقف أيضًا عن بيعها في المتاجر الفعلية والبائعين المعتمدين خلال الأيام المقبلة.

في الوقت الحالي، تتزايد التوقعات حول إصدار جديد من iPhone SE بمنفذ USB-C، والمقرر الإعلان عنه في مارس المقبل وفقًا للشائعات. أما بالنسبة لسلسلة iPhone 14، فمن المتوقع أن يتم إيقافها بالكامل لاحقًا هذا العام، مما يجعل هذا الإجراء مجرد تسريع لعملية إنهاء هذه الطرازات.

أخيرًا، يبقى السؤال حول تأثير هذا التغيير على مبيعات أبل في أوروبا. مع اعتماد أحدث طرازات الشركة منفذ USB-C، قد يسهل هذا الأمر على المستهلكين ويقلل من الفوضى الناتجة عن استخدام منافذ شحن مختلفة.

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