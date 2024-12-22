شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختبار ستارلينك على هواتف آيفون.. كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت T-Mobile مؤخرًا عن فتح باب التسجيل لاختبار خدمة ستارلينك على هواتف آيفون، مع بدء الاختبارات الفعلية المتوقع في بداية العام المقبل، بعد حوالي عامين من الإعلان الأول، في عام 2022 أعلنت تي موبايل وسبيس إكس عن شراكة تهدف إلى تمكين عملاء تي موبايل من الاستفادة من أقمار ستارلينك الصناعية، وذلك للقضاء على المناطق التي تفتقر إلى تغطية الشبكة.

هذه الشراكة تتطلب من "سبيس إكس" تصميم أقمار صناعية جديدة تعمل على الاتصال المباشر بالهواتف المحمولة، وفقًا لـ T-Mobile، هناك أكثر من 300 قمر صناعي من هذه الأقمار في المدار، وتستمر "سبيس إكس" في إطلاق المزيد منها لتوسيع الخدمة.

وكشفت T-Mobile أن هذه الأقمار الصناعية الجديدة ستغطي أكثر من 500.000 ميل مربع من الأراضي التي لا تخدمها أبراج الهاتف المحمول حاليًا، وستستمر "سبيس إكس" في إطلاق المزيد من هذه الأقمار الصناعية المخصصة للاتصال المباشر بالهواتف على مدار الوقت، لكن لم يتم تحديد جدول زمني لطرح الخدمة بشكل غير تجريبي، وفقا لما نقلته 9to5mac.

خلال النسخة التجريبية، سيكون بإمكان المستخدمين إرسال الرسائل النصية، مع دعم الصوت والبيانات الذي سيأتي لاحقًا.

يمكن لأي عميل من عملاء T-Mobile الذين يستخدمون خطة دفع ما بعد الاستخدام التسجيل، بالإضافة إلى الشركات والمستجيبين الأوائل، كذلك لا يتطلب الاختبار التجريبي خطة باهظة الثمن.