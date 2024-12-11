شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بحث جوجل يكتسب إمكانيات الذكاء الاصطناعى للمحادثة والان مع تفاصيل الخبر

تجرى جوجل بعض التغييرات الكبيرة على كيفية البحث عن الأشياء عبر الإنترنت، حيث تختبر الشركة حاليًا ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي تسمى AI Mode لبحث جوجل، فسيجعل هذا الوضع الجديد البحث أشبه بإجراء محادثة.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن الفكرة وراء AI Mode هي أن تكون قادرًا على طرح سؤال على جوجل ثم الحصول على إجابة تساعدك على تضييق نطاق بحثك، حيث تم تصميمه لجعل البحث أكثر سهولة في الاستخدام وكفاءة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إليه.

تم اكتشاف هذه الميزة الجديدة في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق جوجل أثناء، وفي حين أنه غير متاح للجمهور بعد، يبدو أن جوجل تضيف زرًا جديدًا يتيح لك التبديل بسرعة إلى AI Mode، وسيكون هناك أيضًا اختصار لـ AI Mode في أداة بحث جوجل.

تعمل جوجل بجد على تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي، ووضع AI الجديد هذا هو مجرد مثال واحد على ذلك.

يتمتع AI Mode بإمكانية تغيير كيفية بحثنا عن المعلومات عبر الإنترنت، وقد يجعل البحث أكثر تفاعلية وأقل اعتمادًا على الكلمات الرئيسية، فبدلاً من مجرد كتابة بضع كلمات، يمكنك إجراء محادثة مع جوجل للعثور على ما تبحث عنه بالضبط.