شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف Pixel 6 و7 وFold تحصل رسميا على عامين إضافيين من تحديثات أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت جوجل سياستها بشأن تحديثات نظام التشغيل Android على أول جيلين من أجهزة Pixel التي تعمل بنظام Tensor، مما أدى إلى إضافة عامين إضافيين من التحديثات إلى سلسلة Pixel 6 وسلسلة ixel 7 وPixel Fold.

وعندما تحولت Google إلى معالج Tensor في سلسلة Pixel 6، اغتنمت الشركة الفرصة أيضًا لتمديد جدول دعم البرامج الخاص بها من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، حيث ستحصل هواتف Pixel السابقة على تحديثات الأمان وتحديثات نظام التشغيل Android لمدة ثلاث سنوات فقط بعد إصدارها، وستحصل الطرز الأحدث على عامين إضافيين من تحديثات الأمان.

ومع انتقال أجيال Pixel 8 وPixel 9 الأحدث إلى التزام بالتحديث لمدة 7 سنوات، تساءل الكثيرون عما إذا كان الجدول الزمني لأجيال Pixel 6 وPixel 7 سيتغير.



وفي تحديث لصفحة الدعم الخاصة بها والتي توضح تحديثات Pixel، أكدت Google أن أجيال Pixel 6 وPixel 7 ستحصل على إجمالي خمس سنوات من تحديثات نظام التشغيل Android.

لكن لن يتم توفير نفس التغيير لجهاز Pixel Tablet، وستبدو سياسة تحديث Google الآن على هذا النحو:

7 سنوات من نظام التشغيل Android وتحديثات الأمان: Pixel 8 وPixel 8 Pro وPixel 8a وPixel 9 وPixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL وPixel 9 Pro Fold

5 سنوات من نظام التشغيل Android وتحديثات الأمان: Pixel 6 وPixel 6 Pro وPixel 6a وPixel 7 وPixel 7 Pro وPixel 7a وPixel Fold

3 سنوات من نظام التشغيل Android و5 سنوات من تحديثات الأمان: Pixel Tablet