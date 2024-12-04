تكنولوجيا: تحديثات كبيرة لشاشات Samsung Galaxy Z Fold7 وFlip7: تحسينات جديدة قادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تقارير جديدة من روس يونج، مستشار في صناعة شاشات العرض، أن أجهزة سامسونج القابلة للطي لعام 2025 ستحصل على ترقيات كبيرة في الشاشات.

سيأتي هاتف Galaxy Z Fold7 بشاشة داخلية قابلة للطي بحجم 8 بوصات وشاشة خارجية بحجم 6.5 بوصة، تحمل اسم Galaxy Fold Special Edition. أما Galaxy Z Flip7، فسيشهد تحسينات ملحوظة، مع شاشة قابلة للطي بحجم 6.85 بوصة (مقارنة بـ 6.7 بوصة في الجيل السابق) وشاشة غلاف بحجم 4 بوصات (بدلاً من 3.4 بوصة).

يأتي هذا التطوير استجابة للتحديات التي واجهتها سامسونج في السوق. وفقًا لتحليل حديث، شهدت الشركة تباطؤًا في مبيعات Flip6 خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث انخفضت شحنات الشاشات بنسبة 10٪ مقارنة بالعام السابق. واجه المنتج صعوبة في جذب المستخدمين في الولايات المتحدة والصين، رغم أنه لا يزال يحظى بشعبية في أوروبا وكوريا.

لم يقتصر التباطؤ في سوق الأجهزة القابلة للطي على سامسونج، حيث قلّلت هواوي أيضًا من طلباتها للشاشات القابلة للطي خلال نفس الفترة بسبب توقيت إطلاق أجهزتها.

ومع ذلك، يتوقع المحللون في DSCC أن السوق القابل للطي سيشهد نموًا كبيرًا في عام 2026 مع دخول Apple هذا القطاع لأول مرة، مما يجعل هذا العام نقطة تحول تاريخية في صناعة الأجهزة القابلة للطي.

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