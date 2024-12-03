شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قرار أمريكى بفرض قيود جديدة على صناعة الرقائق الصينية.. أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الولايات المتحدة، عن ضوابط تصدير جديدة ضد صناعة أشباه الموصلات الصينية، وهذه هي المرة الثالثة على مدار السنوات الثلاث الماضية التي تفرض فيها الولايات المتحدة المزيد من القيود على صناعة الرقائق الصينية.

ضوابط جديدة تفرض على صادرات لصالح 140 شركة

وتفرض الضوابط الجديدة اليوم قيودًا على الصادرات إلى 140 شركة، وهذه هي الفرصة الأخيرة لإدارة بايدن لتعزيز الجهود الرامية إلى منع الشركات الصينية من الحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن تساعد القدرات العسكرية للصين.

تغير قواعد التصدير على صناعة الرقائق الصينية

وكانت الولايات المتحدة أول من غير قواعد التصدير على صناعة الرقائق الصينية في عام 2020 عندما أصدرت حظراً على أي مصنع يستخدم التكنولوجيا الأمريكية لتصنيع الرقائق.

ولم يُسمح لهذه المصانع بشحن أي شرائح 5G متقدمة إلى شركات الهواتف الصينية، والتى حالت دون تقديم 5G حتى العام الماضي .



تتضمن ضوابط التصدير الجديدة حظر شحنات شرائح الذاكرة عالية النطاق الترددي المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي، وعقوبات جديدة على 24 أداة إضافية لتصنيع الرقائق وثلاث أدوات برمجية.

وتمنع ضوابط التصدير الجديدة أيضًا شحنات معدات تصنيع الرقائق من سنغافورة وماليزيا إلى الصين وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إضافة 140 شركة إلى قائمة الكيانات الأمريكية؛ والشركات المدرجة في هذه القائمة، والتي تضم بالفعل شركات هواتف صينية غير مسموح لها بشراء الإمدادات من الشركات الأمريكية دون ترخيص من وزارة التجارة.

