تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن نظارتها الذكية في يناير وبرنامجها الجديد قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أفاد تقرير كوري بأن سامسونج تعتزم الكشف عن نظاراتها الذكية في يناير، بالتزامن مع إطلاق Galaxy S25. وفقًا لتقرير يونهاب (عبر @Jukanlosreve)، لن يكون هذا الإعلان بمثابة إطلاق كامل، بل سيقتصر على فيديو أو صورة خلال الحدث. من المتوقع أن يتم إصدار النظارات فعليًا في الربع الثالث من عام 2025.

كشفت سامسونج سابقًا عن Galaxy Ring بطريقة مشابهة في يناير الماضي، حيث عُرضت الحلقة خلال حدث Unpacked ثم قُدمت بشكل موسع في MWC فبراير، وأُطلقت رسميًا في يوليو مع الأجهزة القابلة للطي الجديدة.

يتوقع أن يتم الكشف عن النظام البرمجي للنظارات الذكية هذا الشهر. وقد أعلنت سامسونج منذ فبراير 2023 عن شراكة مع جوجل لتطوير البرنامج، الذي يعتمد على اندرويد. في يوليو، أكدت سامسونج أن منصة XR ستصل قبل نهاية العام.

تشير التقارير إلى أن نظارات سامسونج الذكية من نوع XR ستعمل بدون شاشة عرض وتزن حوالي 50 جرامًا، مع تصميم مشابه لنظارات Ray-Ban Meta الذكية. ستعتمد على ميزات مثل التعرف على الإيماءات ودعم الدفع، فيما يلعب نظام Gemini من جوجل دورًا مهمًا في تشغيلها.

من المنتظر أن يُعقد حدث Galaxy S25 في 22 يناير، حيث ستظهر نظارات سامسونج الذكية لأول مرة خلاله.

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