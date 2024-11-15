شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار جديد يعالج الألم العضلى الليفى باستخدام ألعاب ثلاثية الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

عرض مجموعة من طلاب المدارس ابتكارا جديدا ضمن مسابقة القمة العالمية للابتكار فى الرعاية الصحية WISH، حيث فاز ابتكارهم بين العشرات من الابتكارات الأخرى، ويتمثل هذا العمل فى طريقة لعلاج الألم العضلى الليفى باستخدام ألعاب ثلاثية الأبعاد.



استخدام ألعاب ثلاثية الأبعاد

قالت دانا عماد، إحدى المشاركات فى الابتكار، أن المشروع العلمي عبارة عن نظارة ألعاب ثلاثية الأبعاد ودراجة ثابتة تتصل بجهاز الألعاب لتتزامن معه، حيث إن المريض يشعر بألم شديد فالنظارة من أجل تشتيت الألم خلال الحركة.

وأضافت أن اللعبة ستكون من 4 مراحل، أول مرحلتين يوجد مساعدة من الدراجة للمريض تعمل فيها بشكل ذاتي لتشجيع المريض ثم بالتدريج يتحرك أكثر، أما اللعبة فهى عبارة عن بيئة ثلاثية أبعاد يتحرك فيها فيصبح فى الواقع أيضا يتحرك.

وأوضحت دانا أن الفكرة جاءت من حقيقة أن المرض معروف وينتشر هذه الأيام وأثبتت المراجع أن الرياضة تخفف الألم.