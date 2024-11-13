شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحقيق العدالة فى استخدام الذكاء الاصطناعى حول العالم.. تحديات تطرحها التقنية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا، إنه يجب تحقيق العدالة فى استخدام الذكاء الاصطناعي فى مجال الرعاية الصحية، من خلال إتاحة إمكانية الوصول له حول العالم، ويجب أن نقوم بالشفافية وأن نؤمن الدعم الكافي لتطوير التقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي عبر التعاون الدولى لأنه لا تستطيع دولة وحدها التعامل مع هذا الأمر.

وأضاف هانز خلال فعاليات القمة العالمية للابتكار WISH المنعقدة بالدوحة، أنه يجب أيضا التقريب بين وجهات النظر المختلفة ليكون هناك معايير موحدة ومن ثم تحقيق العدالة الصحية وهذا هو المبدأ الذى يجب المحافظة عليه.

وأوضح هانز، أن أبرز التحديات تتمثل فى أنه لدينا أقليات ولاجئين ومسنين فسيكون هناك جهل تكنولوجي وصعوبة فى التواصل وكذلك أزمة فى البنية التحتية، لذلك يجب أن يتم التعامل مع كل ذلك من أجل مساعدتهم لاختيار القرار المناسب ونشر التوعية.

وتابع هانز، "يجب أيضا توفير التدريبات للعاملين فى المناطق الصحية والدعم فى المجال الصحى ومؤخرا كان لدينا عمل عن التعامل مع مرض السرطان باستخدام الذكاء الاصطناعي وناقشنا الكثير من هذه التفاصيل".