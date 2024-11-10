علوم وتكنولوجيا

جوائزها 70 ألف دولار.. جناح العلوم في COP 16 يطلق مسابقة المبتكرين الشباب

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جوائزها 70 ألف دولار.. جناح العلوم في COP 16 يطلق مسابقة المبتكرين الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جناح العلوم في مؤتمر الأطراف COP 16 إقامة مسابقة جائزة المبتكرين الشباب.
وستقام المسابقة في جناح العلوم بالمنطقة الخضراء في المؤتمر.

المجالات المؤهلة للمشاركة

- تقديم الدراسات في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي لتحقيق التنمية المستدامة.
- استخدام التقنيات الحديثة والحلول الإبداعية لمواجهة التحديات البيئية.
- حلول مبتكرة في تطوير الأجهزة المتعلقة بالتصحر والجفاف.
- إدارة المياه المستدامة.
- المحاصيل المقاومة للجفاف.

جوائز المسابقة

ستمنح جوائز قيمة للأفضل في كل مجال، مجموع الجوائز 70 ألف دولار.
ويمكن إرسال المشاركات عبر قبل 22 نوفمبر الحالي على البريد الإلكتروني:[email protected]
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا