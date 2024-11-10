شكرا لقرائتكم خبر عن جوائزها 70 ألف دولار.. جناح العلوم في COP 16 يطلق مسابقة المبتكرين الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جناح العلوم في مؤتمر الأطراف COP 16 إقامة مسابقة جائزة المبتكرين الشباب.

وستقام المسابقة في جناح العلوم بالمنطقة الخضراء في المؤتمر. المجالات المؤهلة للمشاركة - تقديم الدراسات في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي لتحقيق التنمية المستدامة.

- استخدام التقنيات الحديثة والحلول الإبداعية لمواجهة التحديات البيئية.

- حلول مبتكرة في تطوير الأجهزة المتعلقة بالتصحر والجفاف.

- إدارة المياه المستدامة.

- المحاصيل المقاومة للجفاف. جوائز المسابقة ستمنح جوائز قيمة للأفضل في كل مجال، مجموع الجوائز 70 ألف دولار.

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