شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات: هاتف iPhone 18 Pro يصل بكاميرا أساسية مطورة بفتحة عدسة متغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من غير المتوقع إطلاق سلسلة iPhone 18 قبل سبتمبر 2026، لكن تفاصيل التشكيلة بدأت بالفعل في الظهور على الإنترنت، ومؤخرًا، زعم المحلل Ming-Chi Kuo من شركة TF Securities International أن Apple ستقدم ترقية كبيرة للكاميرا مع سلسلة iPhone 18 من خلال تزويدها بكاميرا رئيسية محدثة بفتحة عدسة متغيرة.

ومن المتوقع أن يحصل iPhone 18 Pro أو iPhone 18 Pro Max على هذه الميزة أولاً، تقدم منافسات Apple مثل Samsung وXiaomi نفس الميزة على هواتفهم الذكية، والتي كانت هناك شائعات في البداية عن وصولها إلى مجموعة iPhone 17.

وفي منشور على Medium، كشف Kuo عن توقعاته بشأن سلسلة iPhone 18، ويقول المحلل إن الطرز الراقية في تشكيلة الهواتف الذكية لعام 2026 ستكون مجهزة بكاميرا أساسية جديدة بفتحة متغيرة من شأنها "تحسين تجربة التصوير الفوتوغرافي للمستخدم بشكل كبير"، ولا يذكر كو الهواتف بالاسم، لكن الجدول الزمني لعام 2026 يشير إلى أنها ستكون iPhone 18 Pro أو iPhone 18 Pro Max.

وشارك كو تفاصيل الكاميرا المحدثة في تحليل للآفاق المالية لشركة Sunny Optical للسنوات القادمة: "يشير أحدث مسح صناعي لي إلى أن Sunny Optical ستكون المورد الأساسي للمصراع (مع Luxshare ثانويًا) والمورد الثاني للعدسات ذات الفتحة المتغيرة.



وكانت هناك شائعات سابقة حول إضافة Apple عدسة ذات فتحة متغيرة إلى طراز واحد على الأقل من iPhone 17 في عام 2025، ويبدو أن أحدث ادعاء من Kuo يشير إلى أن هذا الترقية ستأتي بعد عام واحد. بعد كل هذا، لا يزال كل من iPhone 18 وiPhone 17 على بعد عدة أشهر، ويمكننا أن نتوقع المزيد من التوقعات حول قدرات الكاميرا في التشكيلات لتظهر على الإنترنت في الأشهر المقبلة.

ستقوم الكاميرات الرئيسية ذات الفتحة المتغيرة بتعديل حجم فتحتها للتحكم في كمية الضوء التي تصل إلى مستشعر الكاميرا، مما يفيد التصوير في الإضاءة المنخفضة. كما توفر عمق مجال محسن.