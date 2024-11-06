شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تخطط لإطلاق سماعات الرأس Vision Pro بأسعار معقولة 2027.. هل سيحدث ذلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

من المتوقع أن تطلق شركة آبل نسخة ميسورة التكلفة من سماعة الواقع المختلط Vision Pro في وقت ما من العام المقبل، ومع ذلك، يشير محلل آبل الشهير مينج شو كو، إلى أن عملاق التكنولوجيا قد أجل إطلاق هذا النموذج الصديق للميزانية إلى ما بعد عام 2027، كذلك ذكر أن آبل تخطط لترقية Vision Pro العام المقبل، وتجهيزه مع معالج دقيق M5 جديد.

من المرجح أن تحتوي سماعة الرأس المستقبلية منخفضة التكلفة، عند وصولها، على شريحة أقل قوة، وشاشات أقل دقة، وستحذف ميزة EyeSight، التي تسمح حاليًا لـ Vision Pro بعرض عيون مرتديها على شاشتها الأمامية.

أدلى كو بهذا التأكيد في منشور X (تويتر سابقًا) في وقت سابق من هذا الأسبوع، وستكون النسخة الجديدة من Vision Pro مع معالج M5 المحدث هي سماعة الرأس الوحيدة لشركة Apple المقرر إطلاقها في عام 2025.

وقال كو: "حتى بعد إطلاق HomePod mini الأرخص ثمناً، فشلت مكبرات الصوت الذكية من Apple في أن تصبح منتجات سائدة"، مقارناً بين Apple Vision Pro ذي الأسعار المعقولة وHomePod mini.

ويدعي المحلل أن السبب وراء تأجيل شركة آبل إصدار نسخة أقل تكلفة من كان السبب في Vision Pro هو أن القيام بذلك لن يساعد في إنشاء حالات استخدام ناجحة للمنتج.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تبلغ تكلفة الجهاز الأقل تكلفة الذي يمكن ارتداؤه على الرأس حوالي 2000 دولار وسيتم تصنيعه بمكونات ورقاقة دون المستوى المطلوب.

يمكن أيضًا حذف ميزة EyeSight التي تم الترويج لها بشكل كبير من Apple Vision Pro الأصلي من سماعة الرأس.

وكإجراء لخفض التكاليف، قد تقوم شركة آبل أيضًا بتخفيض جودة شاشات XR الداخلية في النموذج المتوقع.