شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. التاكسى الجوى يحلق فوق المدن بسرعة 70 ميلاً فى الساعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة طيران فرنسية، عن ابتكار مذهل لتاكسي جوي، قادر على التحليق فوق المدن، لمسافة 50 ميلاً بسرعة 70 ميلاً فى الساعة لتخطي حركة المرور داخل هذا الاختراع الكهربائي الجديد.



التاكسى الجوى

معلومات عن التاكسي الجوي.. التصميم الداخلي

ويسمح لك التاكسي الجوي، بالسباق عبر المدن فى دقائق من خلال التحليق فوق حركة المرور، وتتم عملية الإقلاع والهبوط عمودية وتعمل بالكامل بالكهرباء، أما عن التصميم الداخلى يوجد أربعة مقاعد، مما يوفر مساحة لجميع أفراد الأسرة،كما يبلغ الحد الأقصى لنطاقها حوالي 50 ميلاً، وهو أكثر من كافٍ لعدة رحلات عبر معظم المدن.



ويبلغ طول التاكسي الجوي حوالي 40 قدمًا ويستخدم 8 مراوح للإقلاع، حيث يمكن استخدامه في المدن الكبرى لمجموعة متنوعة من المهام"، على سبيل المثال، يمكن استخدامها كنوع من طائرات الإسعاف الجوي، أو للعلوم المحمولة جواً.



التاكسى الطائر.

موعد أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي

وقد تم الكشف عن التاكسي الجوي في وقت سابق من هذا العام، ومن المقرر أن يتم اختبارها في "رحلة أولى" قبل نهاية عام 2024، وبعد طرحه لأول مرة خطوة مهمة وحقيقية للغاية نحو التنقل الجوي المتقدم،فقد تم استخدم النموذج الأولي الحالي أجنحة ثابتة بذيل على شكل حرف V.



تاكسى جوى

وبشكل عام، يبلغ وزنه حوالي طنين، الفكرة وراء سيارات الأجرة الجوية هي أنها يمكن أن تتخطى حركة المرور إلى الأسفل وتخفف الازدحام على الطرق، ولكن نظرًا لأنها أصغر حجمًا وتحلق على ارتفاع أقل من الطائرات، فإنها لن تقف في طريق الطائرات التي تنقل الأشخاص بعيدًا في العطلات، خاصة أن الهدف منه سيكون توفير نقل جوي "فعال" بين "المواقع الإستراتيجية فى البيئات الحضرية.

وتراعى الشركة الفرنسية تقليل مستويات الصوت بشكل أكبر الأمر الذي سيتطلب شفرات ذات أشكال ديناميكية هوائية محددة للغاية حتى لا يتسبب التاكسي الجوي في إزعاج السكان.