تكنولوجيا: اقتراب موعد الإعلان عن Nintendo Switch 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مر أكثر من سبع سنوات منذ إصدار Nintendo لوحدة الألعاب المحمولة الأصلية Switch، ومع تزايد الشائعات لفترة طويلة حول عمل الشركة على جهاز خليفة، أكدت Nintendo بالفعل هذا الخبر، حيث وعدت بالكشف عن الجهاز الجديد قبل نهاية شهر مارس.

ومع ذلك، تشير شائعة جديدة إلى أن الإعلان قد يتم قريبًا، ربما اليوم أو غدًا، حيث أشار مصدر “ذو مصداقية معقولة” إلى أن تشكيلة Nintendo الحالية ضعيفة قبيل اجتماع المستثمرين في 5 نوفمبر، مما قد يدفع الشركة إلى إجراء هذا الإعلان لزيادة اهتمام المستثمرين.

ورغم أن هذا يبقى في إطار التوقعات حتى الآن، يبدو أن Nintendo بحاجة إلى منتج قوي جديد، وقد يكون هذا الإصدار المنتظر هو الحل. يُذكر أنه حتى لو تم الإعلان عن الجهاز هذا الأسبوع، فقد يستغرق إطلاقه الفعلي بعض الوقت.

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