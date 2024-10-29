تكنولوجيا: شاومي تطلق هاتف Xiaomi 15 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite وكاميرة periscope

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Xiaomi 15 Pro اليوم بشكل رسمي ف حدث عقد من شاومي، حيث تميز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite وكاميرة periscope تدعم التكبير البصري حتى 5 مرات.

يتميز هاتف Xiaomi 15 Pro بشاشة LTPO OLED بحجم 6.73 إنش، وتدعم شاومي الهاتف بتقنية “M9 luminous”، بدقة عرض 1440 في 3200 بيكسل، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 3200 nits.

كما تدعم الشاشة معدل تحديث متغير من 1-120Hz، وتأتي بطبقة حماية من Dragon Crystal Glass 2.0، أيضاً يتميز الهاتف بحواف نحيفة في محيط الشاشة في الإتجاهات الأربعة، وإنحناء micro، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة بالموجات الفوق صوتية.

وتتميز كاميرة Xiaomi 15 Pro بتقنية Leica، ونظام الكاميرة الجديد AISP 2.0، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر OmniVision Light Fusion 900 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.31، وبعد بؤري 23مم.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر (IMX858) بعدسات periscope ودقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 5 مرات، والتي تدعم أيضاً لقطات tele-macro، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وبعد بؤري 14مم.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 6100 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 90W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 15، وواجهة HyperOS 2 الجديدة.

كما تقدم شاومي 15 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite، وذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت على أن يتميز النموذج الرئيسي من الهاتف بسعر 742 دولار، ويتوفر بإختيارات ألوان تشمل الأخضر، والرمادي إلى جانب اللون الأبيض.

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