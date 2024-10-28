شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دليلك للتعرف على هجوم DDoS وتأثيراته على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر هجوم "حجب الخدمة الموزع" أو DDoS اختصارًا لـ Distributed Denial of Service من أكثر التهديدات شيوعًا وخطورة على الإنترنت، يتسبب هذا النوع من الهجمات في تعطيل المواقع والخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت، مما يجعلها غير متاحة للمستخدمين الشرعيين.

يستهدف هجوم DDoS تدمير استقرار المواقع والخوادم من خلال إغراقها بالطلبات الوهمية من مصادر متعددة، مما يؤثر على أداء الشبكات ويؤدي إلى توقفها بشكل كامل أو جزئي.

1. ما هو هجوم DDoS؟

يعتبر هجوم DDoS نوعًا من الهجمات الإلكترونية الذي يهدف إلى تعطيل خدمة موقع أو شبكة معينة عن طريق إرسال عدد ضخم من الطلبات من أجهزة مختلفة في نفس الوقت. يتم تحقيق ذلك من خلال شبكة من الأجهزة المخترقة التي تُعرف باسم "بوت نت" (Botnet) حيث يتم التحكم بها عن بعد. تتسبب هذه الكمية الكبيرة من الطلبات في استنزاف موارد الخادم المستهدف مما يؤدي إلى تعطيله عن العمل.

2. أنواع هجمات DDoS

- هجمات الحجم (Volume-based Attacks): تعتمد هذه الهجمات على إغراق الخادم المستهدف بحجم هائل من البيانات مما يسبب تراجع أدائه بشكل كبير.



- الهجمات على بروتوكول الإنترنت (Protocol Attacks): تستهدف هذه الهجمات الثغرات في البروتوكولات الأساسية التي تدير الشبكة مثل TCP وUDP لإعاقة عمل الخادم.

- الهجمات على طبقات التطبيقات (Application Layer Attacks): تستهدف هذه الهجمات البرمجيات والتطبيقات التي تعمل على الخادم، مثل هجوم HTTP Flood الذي يستهدف صفحات الويب مباشرة.

3. كيف يتم تنفيذ هجمات DDoS؟

يبدأ الهجوم بمرحلة إعداد "البوت نت"، وهي مجموعة من الأجهزة المصابة ببرمجيات خبيثة، تتصل بعد ذلك بمصدر خارجي لبدء الهجوم. يمكن أن يكون "البوت نت" مكونًا من أجهزة الحواسيب، أو حتى الأجهزة الذكية المنزلية مثل الكاميرات والأجهزة المتصلة بالإنترنت. عند إطلاق الهجوم، يتم إرسال طلبات عديدة ومتكررة إلى الخادم المستهدف ما يؤدي إلى استنزاف موارده بسرعة وتعطيل خدماته.

4. تأثير هجوم DDoS على الإنترنت

- تعطيل الوصول إلى الخدمات: يُحرم المستخدمون الشرعيون من الوصول إلى المواقع المستهدفة، مما يسبب توقف الخدمات الهامة مثل البنوك، مواقع التسوق الإلكتروني، والأخبار.



- فقدان الإيرادات: عندما تتوقف المواقع الإلكترونية، تخسر الشركات الإيرادات المحتملة خاصة تلك المعتمدة على المبيعات عبر الإنترنت.

- تراجع سمعة العلامة التجارية: قد يؤدي فشل الموقع المستهدف إلى تراجع ثقة المستخدمين في العلامة التجارية، مما يؤثر على سمعتها ويقلل من شعبيتها.

- استنزاف الموارد: الشركات قد تحتاج إلى استثمارات إضافية لزيادة قدرة البنية التحتية على التحمل، مما يؤدي إلى تكاليف إضافية.

5. أمثلة على هجمات DDoS واسعة النطاق

- هجوم DDoS على Dyn: في أكتوبر 2016، تم استهداف شركة "داين" Dyn التي توفر خدمة نظام أسماء النطاقات (DNS)، مما أدى إلى انقطاع الخدمات عن عدة مواقع شهيرة مثل تويتر، نتفليكس، وأمازون.

- هجوم GitHub في 2018: تعرض GitHub لهجوم DDoS قوي بحجم غير مسبوق وصل إلى 1.35 تيرابت في الثانية، مما أظهر تطور الأساليب المستخدمة في تنفيذ الهجمات.

6. كيفية الحماية من هجمات DDoS

- استخدام خدمات حماية متخصصة: توفر بعض الشركات مثل Cloudflare وAkamai خدمات مخصصة للحماية من هجمات DDoS عبر تصفية الطلبات غير الشرعية قبل وصولها إلى الخادم.

- توزيع الشبكة (Network Distribution): توزيع محتوى الموقع عبر شبكة واسعة من الخوادم (CDN) يقلل من احتمالية تعطيل الخدمة بالكامل.

- استخدام حلول الأمان المتطورة: يمكن لاستخدام الجدران النارية وأنظمة كشف التسلل المتقدمة أن يوفر حماية إضافية ضد هجمات DDoS.

- تحديد نمط السلوكيات المشبوهة: من خلال مراقبة حركة المرور بشكل منتظم، يمكن الكشف المبكر عن النشاطات غير العادية التي قد تكون مؤشراً على هجوم DDoS.