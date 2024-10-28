شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام أداة السمع الطبية بـ AirPods فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة أبل تحديثًا رئيسيًا لسماعات AirPods Pro 2 قبل إصدار iOS 18.1 والذي يحول سماعات الأذن اللاسلكية إلى مجموعة من أجهزة السمع الطبية، وإليك ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية استخدام جهاز السمع AirPods واختبار السمع.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، أعلنت شركة أبل عن ميزة جهاز السمع AirPods Pro 2 في حدث iPhone الخاص بها في سبتمبر.

وتتوفر القدرات الجديدة الآن وتأخذ حماية السمع إلى أبعد من ذلك، حيث تشمل اختبار السمع ومساعدة السمع الطبية.

هذه قيمة كبيرة يتم تقديمها من خلال تحديث البرنامج لسماعات الرأس التي تبلغ قيمتها حوالي 200 دولار، خاصة وأن أجهزة السمع التقليدية غالبًا ما تتراوح أسعارها بين 1000 دولار و3500 دولار.

كيفية استخدام سماعة الأذن AirPods

المتطلبات

* ستكون AirPods Pro 2 هي سماعة الأذن الوحيدة التي تدعم ميزة سماعة الأذن الطبية

* ستحتاج أيضًا إلى تثبيت تحديث البرنامج الثابت 7B19 لسماعة الأذن AirPods Pro 2.

* يحدث هذا تلقائيًا ولكن قم بتوصيل سماعة الأذن AirPods Pro 2 الخاصة بك واجعلها بالقرب من جهاز iPhone الخاص بك لمحاولة فرض التحديث

* تحقق من الإصدار الخاص بك بالانتقال إلى الإعدادات > سماعة الأذن AirPods Pro 2 (تأكد من توصيلها بهاتفك) > مرر لأسفل

* عند الإطلاق، ستكون متوفرة فقط في الولايات المتحدة وكندا لمن تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر

* تقول شركة أبل إن مساعدة سماعة الأذن ستكون للمستخدمين الذين يعانون من فقدان سمع خفيف إلى متوسط.

كما أنه "إذا كنت تعاني من فقدان سمع شديد"، فقد لا تكون سماعة الأذن AirPods "مناسبة لك".

الإعداد

* عند تثبيت البرنامج الثابت الجديد لسماعات AirPods Pro 2، ستتمكن من استخدام سماعات الأذن لإكمال اختبار سمع تم التحقق من صحته سريريًا.

* على iPhone، انتقل إلى الإعدادات > AirPods Pro 2 > صحة السمع > إجراء اختبار سمع.

* اتبع الإرشادات لإعداد الميزة إذا أشار اختبار السمع إلى أنك قد تحتاج إلى مساعدة.

* سيتم تصميم إعداد مساعدة السمع الشخصية لتلبية احتياجاتك السمعية المحددة من بيانات اختبار السمع.

* تسلط أبل الضوء أيضًا على أن سماعة الأذن AirPods، وستوفر أيضًا تعديلات تساعدك على سماع الوسائط مثل الموسيقى ومقاطع الفيديو والمكالمات الهاتفية.