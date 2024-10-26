تكنولوجيا: إطلاق Gemini 2.0 من جوجل في شهر ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في ديسمبر 2023، أطلقت جوجل النسخة الأولى من Gemini، ويُقال إن الشركة تخطط الآن لإطلاق الإصدار 2.0 بعد مرور عام.

ووفقًا لتقرير صادر عن The Verge، تتطلع جوجل إلى الإعلان عن Gemini 2.0 وإتاحته على نطاق واسع في ديسمبر المقبل.

يشير التقرير أيضًا إلى أن النموذج الحالي لا يحقق مستوى الأداء المتوقع من قِبل الفريق بقيادة ديميس هاسابيس، على الرغم من أن هذا الاتجاه يبدو شائعًا بين الشركات التي تطور نماذج ذكاء اصطناعي كبيرة.

في الإصدار الأول، كشفت جوجل عن Gemini 1.0، حيث توفرت نسخة 1.0 Pro من خلال منصة Bard (قبل إعادة تسميتها)، بينما كانت نسخة Nano مخصصة لهاتف Pixel 8 Pro. ثم، في فبراير الماضي، أطلقت النسخة 1.0 Ultra ضمن Gemini Advanced.

يأتي الإصدار الجديد بعد طرح نسخة Gemini 1.5 في فبراير، والتي تضمنت نافذة سياق موسعة، كما أصبح متاحًا لمشتركي موقع gemini.google.com في مايو. يبدو أن جوجل تخطط لتكرار هذا النهج المتدرج لتوفير Gemini 2.0، حيث يستفيد منه كل من المطورين والمستخدمين النهائيين.

في الوقت نفسه، ما زلنا نترقب إطلاق Project Astra وإضافة إمكانيات الكاميرا والرؤية إلى Gemini Live. ومع ذلك، لم تتضح بعد كيفية توازن جوجل بين الإعلانين.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك شائعات بأن OpenAI تخطط لإطلاق نموذجها الجديد في ديسمبر أيضًا، إلا أن الشركة نفت تقرير The Verge، رغم أن الإطلاق المحدود لنموذج “أوريون” قد يبدأ مع شركاء مختارين.

إذا تحقق الإطلاق في ديسمبر، ستحقق جوجل دورة سنوية لإصدار أكبر نماذجها، لتتماشى تقريبًا مع مؤتمر I/O السنوي للمطورين في مايو.

المصدر