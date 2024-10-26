شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إمكانية الإبلاغ عن الصور العارية.. iOS 18.2 يضيف ميزة iMessage لسلامة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

جلبت النسخة التجريبية الأولى من iOS 18.2 الكثير من الميزات والتغييرات الجديدة، مع كون ترقيات Apple Intelligence القوية أبرز ما يميزها، لكن الإصدار قدم أيضًا ميزة جديدة لسلامة الأطفال في iMessage للإبلاغ عن الصور العارية إلى أبل.

واعتبارًا من iOS 17، سيتم تشغيل ميزة تسمى أمان الاتصالات بشكل افتراضي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا والذين لديهم جهاز أبل.

كما يوضح موقع أبل على الويب، "إذا تلقى طفلك أو حاول إرسال صور أو مقاطع فيديو قد تحتوي على عُري، فإن أمان الاتصالات يحذرهم، ويمنحهم خيارات للبقاء آمنين، ويوفر موارد مفيدة".

ويتم توسيع هذه الميزة الحالية بإمكانيات إعداد التقارير الجديدة، وسيتم تقديم خيار الإبلاغ عن الصور مباشرة إلى أبل للأطفال، وإليك ما يحدث عندما يقدم الطفل تقريرًا:

يوضح جوش تايلور في The Guardian، سيقوم الجهاز بإعداد تقرير يحتوي على الصور أو مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى الرسائل المرسلة مباشرة قبل وبعد الصورة أو الفيديو، وسيتضمن معلومات الاتصال من كلا الحسابين، ويمكن للمستخدمين ملء نموذج يصف ما حدث.

تراجع أبل التقرير، وبناء عليه يمكنها اتخاذ إجراء بشأن الحساب، مثل تعطيل قدرة المستخدم على إرسال الرسائل عبر iMessage، والإبلاغ عن المشكلة أيضًا إلى سلطات إنفاذ القانون.

تطرح أبل في البداية ميزة أمان الأطفال الجديدة هذه في iMessage في أستراليا فقط، لذا، حاليًا، لن يتمكن سوى مستخدمي iOS 18.2 الأستراليين من استخدامها، والطرح العالمي قادم في وقت لاحق.

وفي حالة عدم معرفتك بسلامة الاتصالات، فمن المهم ملاحظة أن الميزة متاحة فقط للأطفال الذين هم جزء من مجموعة Family Sharing، وسيظل هذا صحيحًا بعد توسع iOS 18.2، ويمكن للوالدين إدارة سلامة الاتصالات لجهاز طفلهم من خلال زيارة قسم وقت الشاشة في الإعدادات.