تكنولوجيا: منصة Galaxy AI تدعم المستخدمين بميزة إنشاء مقطع فيديو بالحركة البطيئة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تأتي منصة Galaxy AI بمميزات إبداعية في تقنية الذكاء الإصطناعي، وتعد ميزة “Instant Slow-Mo” من بين المميزات التي تدعم المستخدم في إنشاء مقطع فيديو قصير بالحركة البطيئة من أي مقطع فيديو سابق.

قامت العملاق الكوري سامسونج بتسليط الضوء على مميزات الذكاء الإصطناعي الإنتاجية التي تستهدف دعم المستخدمين بتجربة أفضل على إصدارات Galaxy بشكل عام وهواتف Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6 بشكل خاص.

ولا يقتصر دعم مميزات الذكاء الإصطناعي على الجانب الإنتاجي فقط، فلقد طورت سامسونج بعض المميزات الإبداعية في الكاميرة وتسجيل الفيديو، فعند تسجيل فيديو على سبيل المثال بوتيرة سريعة قد ترغب في تحويل هذا الفيديو إلى الحركة البطيئة، وهنا يأتي دور ميزة الذكاء الإصطناعي “Instant Slow-Mo” التي تتوفر في “Samsung Gallery”.

وتعمل ميزة “Instant Slow-Mo” على تعديل سرعة الإطارات في مقاطع الفيديو القديمة بتقنية الذكاء الإصطناعي، حيث سيكون عليك تشغيل مقطع الفيديو، ومن ثم النقر المطول على لعرض معاينة لمشاركة مقطع فيديو بالحركة البطيئة.

أيضاً من بين مميزات الذكاء الإصطناعي ميزة “Portrait Studio” التي تعمل على إعادة مزج الصور الشخصية بأكثر من تصميم بين الكتب المصورة، أو كاريكاتور ثلاثي الأبعاد، أو رسم مائي وأيضاً رسم تخطيطي، على أن يتم دعم تحويل صور portrait بعدة نقرات.

وتتوفر ميزة “Portrait Studio” في القسم الخاص للمساعد الرقمي للصور في تطبيق Gallery، أيضاً يمكن لميزة “Sketch to Image” أن تدعم إنشاء الصور من رسم تخطيطي، وأيضاً تعديل أجزاء من صور قديمة.

يذكر أن العملاق الكوري سامسونج ستعمل على فرض رسوم على بعض من مميزات الذكاء الإصطناعي بدءًا من عام 2025 المقبل، كما يأتي تحديث One UI 7 بمزيد من مميزات الذكاء الإصطناعي.

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