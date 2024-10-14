شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستخدم تقنية بطارية جديدة لسلسلة iPhone 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لمنشور من المسرب Maijin Bu، سيتم استخدام لاصق البطارية الجديد الذي أطلقته شركة آبل على iPhone 16 وiPhone 16 Plus هذا العام على جميع طرز iPhone 17 الأربعة العام المقبل، وباستخدام هذا اللاصق الجديد، يمكن لشركة آبل استخدام تقنية التقشير اللاصق المستحث كهربائيًا والتي ستسمح بإزالة البطارية بسهولة عن طريق تشغيل تيار كهربائي عبر اللاصق.

وسيقلل التيار من قوة اللاصق ما يسمح بفصل البطارية عن الهاتف باستخدام القليل من القوة، وبمجرد تطبيق التيار وإزالة البطارية، يجب وضع طبقة جديدة من الغراء حتى يمكن تثبيت البطارية الجديدة في مكانها.

وتحل التكنولوجيا الجديدة محل استخدام مسدسات الحرارة والقوة لإزالة البطارية التي تحتاج إلى استبدالها على iPhone، ومن المثير للاهتمام أن شيئًا مثل لاصق البطارية الجديد يحصل على أول اختبار حقيقي له على طرز iPhone غير Pro بينما هذه هي الهواتف التي لا تحصل عادةً على المحاولة الأولى للميزات الجديدة مثل الكاميرات المحسنة وDynamic Island وشاشات ProMotion 120Hz التي لا تزال موجودة فقط في طرازي Pro وPro Max بدءًا من خط iPhone 13 لعام 2021.

سيتمكن iPhone 17 Air فائق النحافة، والذي سيحل محل الطراز الذي كان ليكون iPhone 17 Plus، من استخدام اللاصق الجديد والتقشير اللاصق المستحث كهربائيًا للحفاظ على شكله النحيف المتوقع لأنه يسمح لشركة Apple بالتخلص من مكونات معينة للبطارية مثل الأقواس والبراغي والمشابك وأقواس التثبيت.

على الرغم من أن المواصفات المزعومة لجهاز iPhone 17 Air لا تبدو شيئًا خاصًا، فمن المتوقع أن يكون سعر الجهاز أعلى من سعر iPhone 17 Pro Max المتطور.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر الأخير من 1199 دولارًا أمريكيًا بينما يُشاع أن سعر iPhone 17 Air يبدأ من 1299 دولارًا أمريكيًا، ومن المفترض أن يكون التصميم فائق النحافة هو عامل الجذب الرئيسي للهاتف، ويقال إن iPhone 17 Air لن يستخدم معالج التطبيقات A19 Pro (AP) وقد يحتوي على معالج A19 Pro تحت الغطاء.

بينما سيحتوي iPhone 17 Air على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مما يسمح له بدعم Apple Intelligence، تقول الشائعات المبكرة أن الجهاز قد يحتوي على كاميرا واحدة فقط في الخلف.