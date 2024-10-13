شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجلس العمل الأمريكي يتهم شركة أبل بمنع العمال من استخدام السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الهيئة الوطنية للعلاقات العمالية إن شركة أبل اتهمت بالتدخل في حقوق العمال في الدعوة بشكل جماعي لتحسين ظروف العمل من خلال تقييد استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق المراسلة في مكان العمل Slack.

وتتهم الشكوى الصادرة عن مجلس العلاقات العمالية الوطني يوم الخميس صانع iPhone بالحفاظ على قواعد عمل غير قانونية حول الاستخدامات المقبولة لـ Slack، وطرد موظف بشكل غير قانوني دعا إلى تغييرات في مكان العمل على Slack، وإلزام عامل آخر بحذف منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وخلق الانطباع بأن الموظفين يخضعون للمراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هذه هي المرة الثانية التي تتقدم فيها الهيئة الوطنية للعلاقات العمالية بشكوى إلى شركة أبل هذا الشهر. في الأسبوع الماضي، اتهمت الهيئة الشركة بإلزام الموظفين في جميع أنحاء البلاد بتوقيع اتفاقيات غير قانونية للسرية وعدم الإفصاح وعدم المنافسة وفرض سياسات واسعة النطاق بشأن سوء السلوك ووسائل التواصل الاجتماعي.

قالت شركة Apple في بيان قدمه المتحدث باسمها إنها ملتزمة بالحفاظ على "بيئة عمل إيجابية وشاملة" وتأخذ شكاوى الموظفين على محمل الجد"نحن نختلف بشدة مع هذه الادعاءات وسنستمر في مشاركة الحقائق في جلسة الاستماع"، بحسب الشركة.

وردًا على شكوى الأسبوع الماضي، نفت شركة Apple ارتكاب أي مخالفات وقالت إنها تحترم حقوق موظفيها في مناقشة الأجور وساعات العمل وظروف العمل.

وإذا لم تتوصل Apple إلى تسوية مع NLRB، فسيعقد قاضي إداري جلسة استماع أولية في القضية في فبراير. يمكن مراجعة قرار القاضي من قبل مجلس العمل المكون من خمسة أعضاء، والذي يمكن استئناف أحكامه في المحكمة الفيدرالية.

وتنبع القضية الجديدة من شكوى قدمتها Janneke Parrish إلى NLRB منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، والتي تقول إن Apple طردتها في عام 2021 للعب دور قيادي في نشاط الموظفين.

استخدمت Parrishتطبيق Slack ومنافذ التواصل الاجتماعي العامة للدفاع عن العمل عن بُعد الدائم، وتوزيع استطلاع رأي حول المساواة في الأجور، وتفصيل التمييز المزعوم على أساس الجنس والعرق في Apple ونشر رسائل مفتوحة تنتقد الشركة، وفقًا للشكوى الجديدة.

وتم طرح Slack، الذي يسمح للعمال بإنشاء محادثات جماعية، منذ عدة سنوات في Apple وأصبح شائعًا بشكل متزايد كمنتدى للمناقشة أثناء جائحة COVID-19، وتقول شكوى NLRB أن Apple لديها سياسة تمنع العمال من إنشاء قنوات Slack جديدة دون إذن من المديرين. وفقًا للشكوى، يجب توجيه المنشورات حول مخاوف مكان العمل إلى مدير أو مجموعة "دعم الأشخاص".

قال محامي باريش، لوري بورجيس، في رسالة بريد إلكتروني يوم الجمعة إن Apple انخرطت في "انتهاكات واسعة النطاق" لحقوق العمال، وقال بورجيس: "نتطلع إلى محاسبة Apple في المحاكمة لتطبيق قواعد غير قانونية ظاهريًا وإنهاء خدمة الموظفين بسبب الانخراط في النشاط الأساسي المحمي المتمثل في فضح التمييز بين الجنسين وانتهاكات الحقوق المدنية الأخرى التي انتشرت في مكان العمل".

وتسعى الشكوى إلى الحصول على أمر يلزم شركة أبل بإلغاء سياساتها غير القانونية المزعومة وتعويض باريش عن الدخل المفقود والآثار المالية الأخرى الناجمة عن طردها من العمل.