شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام الرسائل عبر الأقمار الصناعية على iPhone.. فى 6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

تعمل ميزة الرسائل عبر الأقمار الصناعية الجديدة على أجهزة iPhone 14 أو الأحدث التي تعمل بنظام التشغيل iOS 18 ، ويجب تمكينها قبل أن تكون خارج الخدمة، لذا قم بإعدادها الآن للتأكد من أنها متاحة عندما تحتاج إليها.

يمكنك أيضًا تجربة الخدمة قبل أن تكون خارج الشبكة، وذلك للاستعانة بها فى حالة الازمات وانقطاع الاتصال لدى الشبكات خاصة فى أوقات الطقس السيء مثل الاعاصير، وفيما يلى الخطوات

1 انتقل إلى تطبيق الرسائل.

2 سوف يظهر موجه القمر الصناعي تلقائيًا إذا لم تكن هناك خدمة خلوية أو شبكة Wi-Fi.

3 اضغط فوق استخدام الرسائل عبر القمر الصناعي .

4 اتبع التعليمات للاتصال بالقمر الصناعي، ستظهر نقطة خضراء وأيقونة قمر صناعي في الجزء العلوي من هاتفك.

5 إذا كان اتصالك ضعيفًا، فسيتحول إلى اللون البرتقالي وسيشير سهم إلى الاتجاه الذي تحتاج إلى التحرك إليه للعثور على إشارة.

6 اكتب رسالتك واضغط على زر الإرسال، قد يستغرق الإرسال بضع دقائق ، وسيشاهد أي شخص تراسله حالة تخبره بأنك تراسله عبر القمر الصناعي.