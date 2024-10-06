شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة خصوصية جديدة لإدارة مزامنة جهات الاتصال على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

تطرح واتساب ميزة خصوصية جديدة لإدارة خيار مزامنة جهات الاتصال لبعض المختبرين التجريبيي لنظام أندرويد، حيث يمكن للمستخدمين إدارة جهات الاتصال عبر أجهزتهم المرتبطة، وهذا يعني أنه يمكن إضافة جهات الاتصال أو تحريرها أو حذفها من أي جهاز مرتبط بحساب المستخدم على واتساب، دون الاعتماد على هواتفهم المحمولة.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يمكن للأشخاص الذين يستخدمون واتساب على جهاز لوحي أو سطح مكتب تعديل قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم، وستتم مزامنة هذه التغييرات تلقائيًا عبر جميع أجهزتهم المرتبطة، مما يوفر تجربة أكثر تكاملاً.

وإذا عطل المستخدمون مزامنة جهات الاتصال لحساب معين، فسيتوقف واتساب عن سحب وعرض جهات الاتصال من هذا الحساب.

يمكن أن يساعد هذا في الحفاظ على الخصوصية، ومنع جهات اتصال معينة من الظهور في قائمة جهات اتصال واتساب الخاصة بهم على حساب ثانوي.

يستخدم واتساب تجزئة تشفيرية لدعم طبقة أخرى من حماية الخصوصية، حيث تسمح هذه التجزئات لتطبيق واتساب بتأمين أرقام هواتف جهات الاتصال التي لا تمتلك حسابات واتساب مع ضمان قدرتها على مراقبة السلوك غير المعتاد، مثل محاولات إساءة استخدام ميزة تحميل جهات الاتصال.

على الرغم من تعطيل مزامنة جهات الاتصال، لا يزال بإمكان المستخدمين التفاعل مع جهات الاتصال الموجودة لديهم على واتساب.

بالإضافة إلى ذلك، سيستعيد واتساب تلقائيًا جهات الاتصال المرتبطة بحساب المستخدم إذا انتقل إلى هاتف جديد أو أعاد تثبيت التطبيق، وهذا يسمح بانتقال سلس دون الحاجة إلى إعادة إضافة جهات الاتصال أو استردادها يدويًا.

يتمتع المستخدمون بالتحكم الكامل في تفضيلات الخصوصية الخاصة بهم، وإذا اختاروا إلغاء الاشتراك في تجربة جهات الاتصال الجديدة بالكامل، يمكنهم تعطيل جهات اتصال واتساب في إعدادات الخصوصية الخاصة بهم في أي وقت، وهذا يجعل من السهل على المستخدمين الحفاظ على خصوصيتهم وفقًا لتفضيلاتهم الخاصة.

تتوفر ميزة الخصوصية الجديدة هذه لبعض مختبري الإصدار التجريبي الذين يقومون بتثبيت أحدث تحديثات WhatsApp beta لنظام Android من متجر Google Play، وسيتم طرحها لعدد أكبر من الأشخاص خلال الأسابيع المقبلة.