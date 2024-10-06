شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يعيد حسابات وقوائم التشغيل وقنوات تم حذفها عن طريق الخطأ والان مع تفاصيل الخبر

بدأ يوتيوب عملية إعادة تفعيل القنوات التي لم يكن من المفترض إزالتها من الخدمة، وأشار يوتيوب على صفحة الدعم إلى أن "جميع القنوات التي تمت إزالتها بشكل غير صحيح بسبب البريد العشوائي والممارسات الخادعة قد أعيد تفعيلها بالكامل"، كما تمت استعادة الوصول إلى العضويات المدفوعة.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، خظر يوتيوب خلال الأيام السابقة بعض الحسابات بسبب تحميل مقاطع فيديو تنتهك سياسة "البريد العشوائي والممارسات الخادعة والاحتيال" الخاصة ببث الفيديو، نتيجة لما يسمى "خلل" من جانب بث الفيديو، وتم إغلاق العديد من قنوات YouTube بشكل غير صحيح لانتهاك سياسة البريد العشوائي والاحتيال المذكورة أعلاه عن طريق الخطأ أيضا.

بالإضافة إلى ذلك، أبلغ بعض المستخدمين أيضًا عن عدم قدرتهم على الوصول إلى الاشتراكات المدفوعة في YouTube TV وYouTube Premium وYouTube Music.

ويشير يوتيوب أيضًا إلى أن بعض المبدعين الذين لديهم قناة على يوتيوب تمت إزالتها عن طريق الخطأ ثم أعيد تفعيلها لاحقًا، وقد يكون لديهم بعض المحتوى المفقود، لكن يوتيوب يخبر المستخدمين، "لا تقلق.. هذا مجرد تأخير وسيتم استعادة كل المحتوى الخاص بك قريبًا".