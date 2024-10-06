شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 51 عام على نصر أكتوبر.. كيف غيرت التكنولوجيا ساحة المعركة؟ والان مع تفاصيل الخبر

ستظل ذكرى نصر أكتوبر هي الأهم في تاريخ الانتصارات المصرية على جيش العدو، خاصة إن هذا النصر استعاد للمصريين كيانهم أمام العدوان الإسرائيلي الذى زعم أن لديه آليات لا تقهر، بما فيها خط بارليف الذى نسفه الجيش المصرى، ولكن ما بين الماضى والحاضر، كيف تغيرت ساحة المعركة واعتمدت على الآلات المستقلة في عصر التكنولوجيا؟ هذا ما نرصده من آليات جديدة للحرب.

1. الطائرات بدون طيار

أوضح الصراع المطول في أوكرانيا حقيقة واحدة، وهى أن الطائرات بدون طيار تلعب الآن دورًا مهمًا في ساحة المعركة، حتى إنها في أنشأت منصبًا جديدًا باسم "قائد الطائرات بدون طيار" للإشراف على عمليات الطائرات بدون طيار.

وتتزايد أهمية الطائرات بدون طيار لعدة أسباب رئيسية:

- الخدمات اللوجستية في الوقت الفعلي: يمكن للطائرات بدون طيار توفير بث فيديو مباشر في أي مكان في ساحة المعركة دون الحاجة إلى صور الأقمار الصناعية.

- الاستهداف: على عكس المدفعية، يمكن للطائرات بدون طيار استهداف مناطق ومركبات وجنود محددين.

- القمع: يمكن استخدام الطائرات بدون طيار لقمع الهجمات الصاروخية والجوية.

ومع ذلك، قد يكون السبب الرئيسي وراء الاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار هو الاقتصاد، فإن إنتاج الطائرات بدون طيار رخيص للغاية مقارنة بمعظم الأسلحة الأخرى.

ويمكن للطائرات بدون طيار الرخيصة تدمير العديد من الأسلحة الباهظة الثمن وعالية التقنية بسهولة في ساحة المعركة، مما يؤدي إلى ميزة اقتصادية كبيرة للجانب الذي يعتمد على الطائرات بدون طيار.

2- الروبوتات العسكرية

زاد الجيش الأمريكي بشكل كبير ميزانيته المخصصة للروبوتات في ست سنوات، حيث ارتفعت من 17 مليون دولار في عام 2015 إلى 379 مليون دولار في عام 2021، فإن الروبوتات العسكرية ذات قيمة في القتال لعدة أسباب.

لعل السبب الأكثر وضوحًا هو أن الروبوتات يمكنها تحمل المخاطر التي قد تؤدي إلى وقوع إصابات بشرية.

تتمتع الروبوتات أيضًا بقدرات لا يتمتع بها البشر مثل القدرة على البقاء مستيقظًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والقدرة على الرؤية من جميع الزوايا، والقدرة على معالجة المعلومات في لحظة.

يتم استخدام الكلاب الروبوتية لدوريات الأراضي، وتتمتع هذه الروبوتات بالقدرة على تسلق السلالم، والانغماس في الماء حتى عمق خمسة أقدام تقريبًا، ورفع نفسها إذا سقطت.

3- الأنظمة الأسرع من الصوت

يُطلق مصطلح الأسرع من الصوت على أي جسم يتحرك بسرعة تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت (761 ميلاً في الساعة)، وكانت تكنولوجيا الأسرع من الصوت الأساسية موجودة منذ عقود، ولكن الأنظمة العسكرية الأسرع من الصوت المتقدمة يتم اختبارها وإطلاقها الآن.

تعد الميزة الأكثر بروزًا لهذه التكنولوجيا الجديدة هي أن هذه الصواريخ الأسرع من الصوت يمكنها الطيران على ارتفاعات منخفضة والمناورة في الهواء، مما يجعل تعقبها باستخدام أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية أمرًا يكاد يكون من المستحيل.

كانت روسيا والصين والولايات المتحدة تتسابق لبناء أنظمة الأسلحة الأسرع من الصوت الخاصة بها، مع التركيز على الصواريخ للهجوم وأنظمة الدفاع ضد الهجمات الأجنبية.

4. التهديد المتزايد للحرب السيبرانية

يعد الأمن السيبراني مسألة تتعلق بالأمن القومي، حيث يصنف العسكريون الحرب السيبرانية في فئة تسمى "المنطقة الرمادية"، وهذه هي المساحة بين العمليات السلمية الروتينية والحرب التقليدية.

يعد خوض هذه الحرب السيبرانية ليس حربًا نموذجية، فهناك وفرة من الغموض والقدرة على الإنكار، مما يعيق مسؤولي الدفاع عن منع الهجمات واتخاذ قرارات سريعة بمجرد شن الهجوم.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أصبحت الهجمات السيبرانية أشبه بالحرب بشكل متزايد، حيث تهدد المواطنين وتسبب اضطرابات كبيرة.

وأظهر المتسللون والإرهابيون الإلكترونيون، الذين يعملون بصفتهم الرسمية لصالح دول أخرى أو يعملون بمفردهم، القدرة على تدمير البنى التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء وأنظمة الاتصالات.