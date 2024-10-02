منها يوتيوب.. جوجل تبلغ صناع المحتوى بتحصيل الأرباح بالجنيه المصري بدلا من الدولار

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "Google جوجل" أنها ستغير عملة العائدات إلى الجنيه المصري، بدلًا من دفع العائدات بالدولار الأمريكي، وذلك بدءًا من 1 مايو 2025.

وقالت جوجل، في بيان للشركة، إنها تبدأ بإرسال الدفعات للمقيمين في مصر بالعملة المحلية، أي بالجنيه المصري، لن تقوم جوجل بدفع العائدات بالدولار الأمريكي في مصر بعد الآن، اعتبارًا من 1 مايو 2025.

وأوضحت الشركة أنه اعتبارًا من 1 مايو 2025، جميع العائدات من AdSense و"AdSense لمنصة YouTube وAdMob ومدير الإعلانات، في مصر ستُدفع بالجنيه المصري، في ما يتعلق بحسابات الدفع الجديدة في مصر، سترسل إليها العائدات أيضًا بالجنيه المصري.

وأشارت أن الإجراءات التي يجب اتخاذها، كالتالي: ستنشئ لك Google حساب دفعات جديدًا يستخدم الجنيه المصري في 1 أبريل 2025، لمواصلة تلقّي العائدات من AdSense و"AdSense لمنصة YouTube" وAdMob و"مدير الإعلانات" بعد أبريل 2025، قد يكون عليك إضافة حساب مصرفي يستقبل الدفعات بالجنيه المصري إلى هذا الحساب الجديد، سنُعلمك في حال أردنا منك اتخاذ إجراء.

وأضافت أنه إذا كانت لديك طريقة دفع صالحة وأكثر من 25 دولار أمريكي في حساب الدفع الحالي المرتبط بهذه العملة، ستدفع لك ما يساوي هذا الرصيد بالعملة المحلية في أبريل 2025.

وإذا لم تكن لديك طريقة دفع صالحة محفوظة في سجلك أو كان لديك أقل من 25 دولار أمريكي في حساب الدفع الحالي المرتبط بهذه العملة، سنحوّل عملة الرصيد من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري وسنُرسل رصيدك إلى حساب الدفع الجديد بالجنيه المصري. سيتم احتساب سعر صرف العملة استنادًا إلى معدّل سعر صرفها في الشهر السابق. وسيُستخدَم سعر الصرف هذا لمّرة واحدة في عملية التحويل هذه فقط.

وأكدت جوجل أنه سيتم إيقاف حساب الدفع بالدولار الأمريكي في أبريل 2025 ولكن سيظلّ بإمكانك الوصول إليه على صفحة "الدفعات" للاطّلاع على النشاط السابق.