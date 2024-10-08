«موضوع مالي بحت».. أمير توفيق يكشف سبب فشل صفقة محمد علي بن رمضان

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، سبب فشل صفقة ضم التونسي محمد على بن رمضان، لاعب فرينكفاروزي المجري، خلال فترة الانتقالات الماضية.

وقال أمير توفيق في تصريحات عبر برنامج «الكورة مع فايق»: «الموضوع في صفقة محمد على بن رمضان مالي بحت».

وأضاف: «احنا عندنا قدرة مالية معينة والنادي التاني عايز حاجات مش في قدرات الأهلي المالية، مش 2 ونص مليون دولار، كان الكلام 3 ملايين دولار كاش».

وأكمل: «محمد بن رمضان ضغط هو ووكيله عشان يساعدونا، لكن في الآخر النادي المجري كانت طلباته محدده، والأهلي آخر حاجة كان عرضها مليون و800 ألف دولار».