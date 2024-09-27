شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل لحضور ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعت الهيئة السعودية
للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وجامعة الملك سعود الراغبين في حضور ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصحة وإثراء معرفتهم بمستجدات الذكاء الاصطناعي التوليد التي سيناقشها قادة القطاع الصحي وصناع القرار والمبتكرين في هذا المجال إلى المبادرة والتسجيل.
تطورات الذكاء الاصطناعي التوليدي
ويهدف الملتقى الذي سيقام يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024 م بمسرح الشيخ حمد الجاسر بجامعة الملك سعود، ويشارك فيه مختصون من وزارة الصحة، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات والتطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ودوره في تطوير القطاع الصحي. ويتضمن الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية كما يأتي ضمن سلسلة من ملتقيات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تنظمها "سدايا"؛ لتعزيز المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته، وتعزيز التعاون بين الباحثين والأكاديميين والقطاع الخاص، ومناقشة التحديات واستكشاف الفرص لتطوير المشاريع البحثية المشتركة بين الجامعات والصناعة والقطاعات الحكومية الأخرى, كما يمكن التسجيل من خلال هذا الرابط.
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